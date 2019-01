Trump “não está à altura do cargo” e falta-lhe “caráter”, acusa Romney

O ex-candidato presidencial republicano e senador eleito Mitt Romney acusa o Presidente dos EUA, Donald Trump, de ter abandonado os aliados do país e de não ter o caráter necessário para liderar uma nação “dividida”. Num artigo publicado esta terça-feira no jornal “The Washington Post”, Romney escreve que a administração protagonizou “uma profunda queda” em dezembro e responsabilizou Trump pelas saídas do secretário da Defesa Jim Mattis e do chefe de gabinete da Casa Branca John Kelly.

“A nomeação de pessoas com menos experiência, o abandono de aliados que lutam ao nosso lado e a declaração irrefletida de que a América é há muito uma ‘idiota’ nos assuntos mundiais” definiram, no seu conjunto, a queda da presidência de Trump, segundo Romney. “A sua conduta nos dois últimos anos e particularmente as suas ações [em dezembro] são uma prova de que o Presidente não está à altura do cargo”, acusou.

“Em grande medida, uma presidência molda o caráter público da nação. Um presidente deve unir-nos e inspirar-nos. Um presidente deve demonstrar as qualidades essenciais de honestidade e integridade e elevar o discurso nacional com cortesia e respeito mútuo. Como nação, fomos abençoados com presidentes que apelaram à grandeza do espírito americano”, lembrou.

Em 2016, Trump já era uma “fraude” e Romney tinha-se “engasgado como um cão” contra Obama

“Com a nação tão dividida, ressentida e zangada, é indispensável uma liderança presidencial com caráter. E é neste particular que o défice do Presidente tem sido mais gritante”, acrescentou Romney, sublinhando que “as ações e palavras de Trump têm causado consternação em todo o mundo”.

O senador republicano, que assume funções no Congresso já esta quinta-feira, distancia-se assim de Trump, prometendo ainda “manifestar-se contra declarações ou ações significativas que sejam divisivas, racistas, sexistas, anti-imigrantes, desonestas ou destrutivas para as instituições democráticas”.

Durante a campanha presidencial de 2016, Romney acusou Trump de ser uma “fraude” e de “tomar o público americano por idiota”. O então candidato respondeu que Romney se tinha “engasgado como um cão” na sua campanha de 2012 contra Barack Obama.

Apesar do tom severo das críticas, quando ganhou as eleições em novembro de 2016, Trump chegou a considerar Romney para o cargo de secretário de Estado. E em fevereiro do ano passado, o Presidente apoiou a candidatura de Romney para um assento no Senado pelo estado do Utah.