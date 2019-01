Trump ameaça prolongar o encerramento de serviços federais durante “muito tempo”

O encerramento parcial de serviços do governo federal dos EUA, o designado 'shutdown', que já dura há 12 dias, pode prolongar-se durante "muito tempo", afirmou nesta quarta-feira Donald Trump, algumas horas antes de receber congressistas dos dois partidos. A reunião com republicanos e democratas pretende discutir eventuais saídas do impasse.

"Creio que as pessoas pensam que eu tenho razão", disse Trump, que exige o financiamento de um muro na fronteira com o México, ao qual se opõem os democratas. "Os 5,6 mil milhões de dólares [4,9 mil milhões de euros] são um montante de tal maneira pequeno e este é um assunto de segurança nacional", insistiu, em declarações na Casa Branca.

Sem orçamento, muitos ministérios e agências governamentais fecharam as portas, deixando cerca de 800 mil funcionários em licença sem vencimento ou, em serviços considerados essenciais, forçados a trabalhar sem remuneração em pleno período de festas.