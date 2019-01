Taiwan tem de se unir à China nem que seja pela força, avisa Xi Jinping

O Presidente chinês, Xi Jinping, sugeriu esta quarta-feira que a China continental e Taiwan deveriam entrar em “consultas democráticas aprofundadas” com vista à unificação. “A China tem de ser e será unida, o que é um requisito inevitável para o rejuvenescimento histórico da nação chinesa na nova era”, acrescentou, num discurso para assinalar os 40 anos desde o degelo nas relações entre as duas margens do estreito de Taiwan.

Reiterando o apelo de Pequim para a unificação pacífica numa base de “um país, dois sistemas”, Xi disse que as autoridades chinesas se reservam o direito de usar a força. Apesar de autogovernada e independente, a ilha de Taiwan ainda é considerada uma província separatista por Pequim. Xi afirmou que ambos os lados fazem parte da mesma família chinesa e que a independência de Taiwan é “uma corrente adversa da história e um beco sem saída”.

O povo de Taiwan “deve compreender que a independência só trará dificuldades”, avisou o chefe de Estado chinês, prevenindo que Pequim não irá tolerar qualquer atividade que promova a independência da ilha. Xi também sublinhou que as relações com Taiwan fazem “parte da política interna da China” e que “a interferência estrangeira é intolerável”.

Pequim “reserva-se a opção de tomar todas as medidas necessárias” contra as forças externas que interferirem na reunificação pacífica e nas atividades separatistas de Taiwan, avisou ainda.

China deve “usar meios pacíficos para lidar com as nossas diferenças”, sugere Presidente de Taiwan

Na véspera do discurso de Xi, a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse que Pequim deveria aceitar a existência de Taiwan e usar meios pacíficos para resolver as suas diferenças. “Gostaria de pedir à China que enfrente diretamente a existência [de Taiwan]”. A China deve “respeitar a insistência de 23 milhões de pessoas na liberdade e na democracia e deve usar meios pacíficos e paritários para lidar com as nossas diferenças”, sugeriu.

Taiwan, oficialmente República da China, é uma democracia com Governo próprio que, para todos os efeitos, tem agido como uma nação independente nas últimas sete décadas. Quando, em 1949, o Partido Nacionalista perdeu a guerra civil chinesa para o

Partido Comunista, o Governo da República da China foi transferido para Taipé e estabeleceu a cidade como sua capital temporária, enquanto os comunistas fundaram a República Popular da China na China continental.

No entanto, Pequim considera Taiwan uma província renegada, e não um país por direito próprio, que um dia será totalmente reunida com o continente. Nos últimos anos, o assunto tem assumido a importância de uma questão-chave para a soberania nacional chinesa.

Pequim insiste que os outros países só podem ter laços diplomáticos com a China ou com Taiwan e não com ambos, tendo conseguido progressivamente que os aliados internacionais de Taipei cortem relações diplomáticas com a ilha e estabeleçam relações com a China.