Rubato, stolen, gestohlen! Galeria italiana quer recuperar quadro roubado pelos nazis em 1943

Há um quadro na Galeria dos Uffizi, em Florença, a destoar dos restantes. Está de luto, a preto e branco. E não é verdadeiro, pois está a representar o original, roubado em 1943, quando os nazis fugiam da investida dos aliados. Espalhado pela moldura, pode ler-se “roubado” em inglês, alemão e italiano. A Gallerie degli Uffizi quer o quadro do holandês Jan van Huysum de volta, conta a BBC.

O quadro “Vaso de Flores” foi exibido na cidade do Renascimento pela primeira vez em 1824 e terá sido comprado por Leopoldo II, grão-duque da Toscânia, no início do século XIX. Os nazis roubaram-no já perto do final da Segunda Guerra Mundial, quando a glória da barbárie ameaçava desaparecer. O quadro voltou a surgir por alturas da queda do Muro de Berlim, em 1991, quando as duas Alemanhas deram as mãos.

Apesar das cambalhotas na História, o quadro nunca voltou ao ponto de partida. Está na posse de uma família alemã, que exige uma compensação. A Gallerie degli Uffizi exige que o Governo alemão intervenha, pois existe um “dever moral”. O Executivo ainda liderado por Angela Merkel diz que não pode fazer nada, porque já passaram 30 anos daqueles crimes, o tempo limite para acionar a lei sobre ações do género. A galeria pede que sejam alteradas as regras do jogo para a peça de arte ser devolvida aos “legítimos donos”.

A imitação a preto e branco ficará em exibição no espaço museológico em Florença, pelo menos até que o original regresse.