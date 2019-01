Raúl Castro incita cubanos a prepararem-se para “os piores cenários” com os EUA

O antigo Presidente cubano Raúl Castro instou o seu país a reforçar a defesa e a preparar-se para “os piores cenários” com os EUA, que acusa de terem voltado à política de “confrontação”. Raúl Castro, que ainda preside ao Partido Comunista, falou esta terça-feira, em Santiago de Cuba, no 60.º aniversário da revolução de 1959 liderada pelo seu irmão, Fidel.

“Mais uma vez, o Governo dos EUA parece estar no caminho de confrontar Cuba e apresentar o nosso país pacífico e inclusivo como uma ameaça para a região”, disse Castro, trajando um uniforme militar. “Mais uma vez, eles querem fazer com que Cuba seja culpada de todos os males da região”, acrescentou.

“Reitero a nossa vontade de coexistir de maneira civilizada, apesar das nossas diferenças, num relacionamento de paz, respeito e benefício mútuo com os Estados Unidos”, afirmou ainda. E concluiu dizendo que as novas gerações de cubanos “assumiram a missão de construir o socialismo” e que “a revolução não envelheceu”.

Nova Constituição vai a referendo em fevereiro

Um referendo sobre um novo projeto de Constituição será realizado em fevereiro. Os apoiantes do Governo defendem que o novo texto constitucional refletirá uma Cuba em mudança, enquanto os críticos afirmam que só concentrará o poder nas mãos do Partido Comunista.

Os irmãos Castro, primeiro Fidel e depois Raúl, governaram o país entre 1959 e 2018. Em abril do ano passado, Miguel Díaz-Canel sucedeu a Raúl Castro na presidência cubana.

As relações entre Cuba e os EUA conheceram um período de degelo com Barack Obama na Casa Branca mas o Presidente Donald Trump voltou a adotar uma linha dura. Em 2017, Trump reimpôs restrições de viagens e trocas comerciais entre os dois países que tinham sido facilitadas com Obama.