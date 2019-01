Presidente da câmara mexicano morre a caminho da sua primeira reunião oficial

Alejandro Aparicio Santiago estava a caminho da sua primeira reunião oficial como presidente da câmara da Tlaxiaco quando foi morto por um grupo de homens que, a partir do interior de um carro, abriram fogo sobre o recém-eleito mayor.

Aparicio era membro do MORENA (o Movimento Nacional pela Regeneração do México), o partido do novo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. O governador do estado de Oaxaca, ao qual pertence a cidade de Tlaxiaco, anunciou esta quarta-feira no Twitter que as autoridades já prenderam um dos suspeitos pelo homicídio.

María Ascención Torres Cruz, vereadora pelo movimento MORENA, foi morta em Mazatepec, no estado de Morelos, no domingo. Entre setembro de 2017 e agosto de 2018, 175 políticos foram mortos, de acordo com as contas da firma de consultoria política Etellekt, que partilhou a pesquisa com a Rádio Pública dos Estados Unidos (NPR).

Em 2018 morreram 33 mil pessoas assassinadas no México.