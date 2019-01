Papa diz que é melhor viver como ateu do que ir à igreja e odiar os outros

O Papa Francisco afirmou esta quarta-feira que é preferível viver como ateu do que ir todos os dias à igreja e passar a vida a odiar e a criticar os outros.

"Quantas vezes vemos o escândalo dessas pessoas que passam o dia na igreja, ou que lá vão todos os dias, e depois vivem a odiar ou a falar mal dos outros", assinalou Francisco durante a audiência geral que tem todas as quartas-feiras com os fiéis.

O Papa acrescentou que o melhor é nem ir à igreja: "Vive como um ateu. Se vais à igreja, então vive como filho, como irmão, dá um verdadeiro exemplo", instou.

Francisco aludia ao evangelho de São Mateus, em que se referem os hipócritas que rezam "para serem vistos pelas pessoas".

"Os pagãos acreditam que se reza a falar, a falar, a falar. Eu penso em muitos cristãos que acreditam que rezar é falar com Deus, salvo seja, como um papagaio. Não, rezar faz-se com o coração, a partir do interior", defendeu.