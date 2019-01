Novo movimento de esquerda promete protestos semelhantes aos dos 'coletes amarelos' na Alemanha

Início do ano é por norma altura de grandes planos e Sahra Wagenknecht, líder da bancada parlamentar do partido de esquerda alemão Die Linke e fundadora de um novo movimento chamado Aufstehen, não pretende escapar a isso. Em entrevista aos jornalistas em Berlim, Sahra Wagenknecht anunciou que o Aufstehen, que significa “levantar”, irá tomar as ruas em 2019, à semelhança do que aconteceu em França e em Portugal, com os chamados 'coletes amarelos'.

“Temos grandes planos para este ano, até porque sabemos que a mudança política dá-se quando as pessoas saem às ruas em protestos e descobrem que, afinal, têm uma voz. É isto que estamos a ver agora em França”, afirmou Sahra Wagenknecht, para quem o movimento dos 'coletes amarelos' franceses tem sido uma inspiração, no sentido em que lhe tem provado que é possível uma mudança sem partidos políticos. “É de grande importância para nós, e para as pessoas que nos apoiam, mantermo-nos acima da política partidária. É isso, essa ausência de estrutura partidária rígida, que nos faz diferentes e nos torna apelativos”.

E qual a mensagem que se pretende passar nas ruas, se as houver? Alertar para a desigualdade crescente e para a incapacidade do Governo de a combater, referiu a deputada alemã, assumindo-se como grande admiradora do movimento França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, e do Momentum, de apoio a Jeremy Corbyn, no Reino Unido. Sahra Wagenknecht admitiu, no entanto, que será mais difícil convencer as pessoas a sair à rua na Alemanha do que foi em França, “que tem uma cultura de protesto completamente diferente”. Ainda assim, mantém-se otimista: “O povo alemão, em particular aqueles que não se sentem representados pela política e políticos, vão perceber que serão mais capazes de pressionar o governo se participarem em protestos”.

O Aufstehen foi fundado por Sahra Wagenknecht mas também pelo seu marido, Oskar Lafontaine, outra figura importante do Die Linke que, em 2005, abandonou o Partido Social-Democrata (SPD, de esquerda) por discordar das reformas neoliberais do então chanceler Gerhard Schröder. Na apresentação do movimento em setembro do ano passado, Wagenknecht explicou que a ideia é a de recuperar os eleitores da classe média que se deixaram seduzir pelo discurso xenófobo - e também combater as “políticas neoliberais” da que era, à época, líder da União Democrata Cristã, Angela Merkel.

O movimento também se assumiu, desde o início, contra a política de fronteiras abertas e contra a concessão de acesso ilimitado de imigrantes ao mercado de trabalho da Alemanha. Tem atualmente quase 170 mil membros - entre “proeminentes escritores, cientistas políticos, historiadores e atores”. Aos jornalistas, Sahra Wagenknecht fez questão de sublinhar que não apoia a violência mas que “simpatiza com aqueles que sentem necessidade de expressar a sua raiva”.

Também afirmou que é “totalmente errado reduzir os ‘coletes amarelos’ em França aos atos de violência”, uma vez que o movimento “é mais e tem mais do que isso”. E explicou que pretende angariar eleitores de todo o espectro político e unir os partidos de esquerda - particularmente o Die Linke e os sociais-democratas - numa frente unida contra os “problemas sociais que afetam toda a Europa”. “Não queremos competir com estes partidos. Queremos ter um movimento que contribua para juntar estes partidos à esquerda e que instigue um novo revivalismo social”.

Da parte do Die Linke, porém, não parece haver abertura para qualquer colaboração. Aliás, as maiores críticas que Sahra Wagenknecht já recebeu vieram precisamente daquele partido, com muitos deputados a acusá-la de querer destrui-lo. Já os sociais-democratas do SPD acusaram a dirigente de estar numa “viagem de ego”.