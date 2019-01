Norte-americano preso por espionagem na Rússia tinha ido “ao casamento de um amigo”, garante família

The Washington Post/Getty

O cidadão norte-americano preso na Rússia acusado de espionagem já foi visitado pelos representantes consulares dos Estados Unidos naquele país, disse à CNN a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova. Paul Whelan, de 48 anos e cidadão do Michigan, foi preso na passada sexta-feira em Moscovo mas nenhum oficial do Governo ou dos serviços de informações russos (FSB) disseram ainda exatamente que ato levou à sua prisão.

A família de Whelan rejeita que o cidadão norte-americano, diretor de uma empresa de segurança, tenha alguma ligação ao mundo da espionagem, garantindo que se trata apenas de um ex-membro da Marinha que gosta de viajar e que estava na Rússia como convidado do casamento de um seu amigo com um cidadã russa.

Esta quarta-feira, o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que a sua administração já tinha exigido mais pormenores sobre a razão da prisão. “Se a prisão não tiver justificação vamos pedir o seu regresso imediato”, disse o governante aos jornalistas durante a visita que fez ao Brasil para a tomada de posse de Jair Bolsonaro.