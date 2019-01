Netflix retira episódio de série na Arábia Saudita e é acusada de censura

Não há sequer espaço para alguma ambiguidade ou interpretações dúbias. No segundo episódio da série da Netflix “Ato Patriota com Hasan Minhaj”, o humorista norte-americano mencionado no título sugere que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman esteve por detrás da morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi, brutalmente assassinado no início de outubro no consulado do seu país em Istambul, e acusa-o de estar a criar uma “ditadura saudita”.

A Arábia Saudita não gostou, pediu ao serviço de streaming para retirar o episódio e alegou que este viola uma lei contra crimes cibernéticos, em específico, o artigo 6 da Constituição saudita, que proíbe a “produção, preparação, transmissão ou armazenamento de material que atinja a ordem pública, os valores religiosos, a moral pública e a privacidade” na Internet.

Do outro lado, a resposta foi positiva e a Netflix está agora a ser acusada de censura por jornalistas e internautas. A empresa, no entanto, já explicou a sua decisão, afirmando que só retirou da sua plataforma na Arábia Saudita o segundo episódio da dita série porque recebeu uma “solicitação legal válida tendo em conta a legislação local”. De resto, diz-se apoiante da “liberdade artística em todo o mundo”. Em declarações à BBC, e questionado se as licenças de transmissão variam de país para país “conforme os Governos e as suas políticas”, uma porta-voz do serviço de streaming esclareceu que “diferentes países têm diferentes leis a respeito dos conteúdos que permitem exibir”, e afirmou que embora a Netflix possa discordar de algumas dessas leis, “tem de as respeitar”.

Karen Attiah, escritora e editora da Global Opinions para o “Washington Post”, que editava os trabalhos de Jamal Khashoggi para aquele jornal, considerou a medida “escandalosa”. E a diretora da Human Rights Watch no Médio Oriente, Sarah Leah Whitson, afirmou que o facto de a empresa se dizer defensora da liberdade artística “nada significa”, uma vez que “cedeu às exigências de um governo que não acredita na liberdade dos seus cidadãos”.

“Há pessoas na Arábia Saudita que estão a lutar por uma verdadeira reforma mas o príncipe herdeiro não é uma delas”

No segundo episódio da série, Hasan Minhaj goza sem qualquer pudor com a atitude dos oficiais sauditas depois da morte de Jamal Khashoggi e condena as políticas do príncipe herdeiro. “Há alguns meses Mohammed bin Salman era visto como o reformador de que o mundo árabe precisava, mas as revelações sobre a morte de Khashoggi vieram arruinar essa imagem”.

Já no final do episódio, o ator norte-americano diz: “Há pessoas na Arábia Saudita que estão a lutar por uma verdadeira reforma mas o príncipe herdeiro não é uma delas. Aqueles que continuam a trabalhar com ele devem saber que qualquer acordo que façam está a contribuir para consolidar um monarca absoluto que apregoa o progresso apenas para disfarçar as suas intenções”. Mohammed bin Salman, continua Hasan Minhaj, “não está a modernizar a Arábia Saudita, a única coisa que ele está a fazer é a modernizar a ditadura saudita”. Apesar de o episódio ter sido retirado da plataforma da Netflix na Arábia Saudita, ainda é possível visiona-lo no canal da série no YouTube.

Hasan Minhaj criticou Mohammed bin Salman mas não é o único

Jamal Khashoggi, 59 anos e conhecido jornalista e crítico do regime saudita, foi assassinado a 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. A Arábia Saudita começou por jurar que ele tinha saído vivo do edifício mas depois admitiu que foi assassinado por um grupo de agentes sauditas e que o seu corpo foi desmembrado antes de ser escondido num lugar que se mantém incerto.

Desde que foi nomeado herdeiro do trono saudita pelo seu pai, o rei Salman, Mohammed bin Salman introduziu uma série de reformas muito aplaudidas, como a de permitir às mulheres do país conduzir e procurar diversificar a economia do país, muito dependente do petróleo. No entanto, tem sido também acusado de calar à força ativistas dos direitos humanos e criticado por insistir nos bombardeamentos no Iémen, onde se vive uma situação dramática - a ONU referiu-se ao que ali se passa como “o pior desastre humanitário do mundo”. A disputa diplomática entre o reino saudita e o Qatar, que dividiu o Conselho de Cooperação do Golfo, também não é vista com bons olhos dentro do país.