Nancy Pelosi avisa Trump: “Não haverá dinheiro para o muro”

Há uma mensagem que Nancy Pelosi, que deverá assumir funções como líder da maioria democrata na nova Câmara dos Representantes, quer deixar clara para Donald Trump: “Não haverá dinheiro para o muro”.

Numa entrevista ao programa “Today”, da NBC, que será transmitida na íntegra nesta quinta-feira, no mesmo dia em que, ao que tudo indica, será oficialmente nomeada para o cargo, Pelosi garantiu que não haverá financiamento para o muro que o Presidente norte-americano quer construir na fronteira com o México. “Não. Quantas vezes mais é preciso dizer isso? Não há dinheiro para o muro”, afirmou.

Foi precisamente a questão do financiamento do muro que levou ao encerramento parcial de serviços do governo federal dos EUA, o designado “shutdown”, que já dura há 12 dias e poderá prolongar-se durante “muito tempo”, conforme afirmou esta quarta-feira Donald Trump, antes de reunir-se com congressistas democratas e republicanos.

O Presidente norte-americano exige 5,6 mil milhões de dólares (4,9 mil milhões de euros) para construir o muro, um montante “de tal maneira pequeno que se trata de um assunto de segurança nacional”, acrescentou, em declarações na Casa Branca. Já os democratas recusaram-se a aprovar a parte do orçamento que previa o gasto de dinheiros públicos na construção do muro e propuseram alocar 1,3 mil milhões de dólares para melhorar o sistema de vigilância na fronteira.

Devido ao “shutdown”, muitos ministérios e agências governamentais fecharam as portas e cerca de 800 mil funcionários ficaram em licença sem vencimento ou, no caso de tratar-se de serviços considerados essenciais, forçados a trabalhar sem remuneração.