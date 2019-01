Família de cidadão americano preso na Rússia por espionagem diz-se “profundamente preocupada”

Paul Whelan é um antigo sargento da Marinha dos EUA e trabalha atualmente como diretor de segurança global de uma empresa americana de peças automóveis. Na semana passada, Paul estava na Rússia para participar no casamento de um velho amigo dos fuzileiros navais com uma mulher russa. O grupo em que estava integrado visitou pontos turísticos em Moscovo, incluindo o Kremlin. Nesse dia, Paul foi detido

A família de Paul Whelan, um americano preso na Rússia e acusado de “atividades de espionagem”, afirma ter a certeza de que ele está inocente e diz-se “profundamente preocupada com a sua segurança e bem-estar”. Whelan foi detido na sexta-feira pelo FSB, o serviço federal de segurança, que sucedeu ao KGB.

O irmão gémeo de Whelan, David, contou à ABC News que Paul Whelan tem 48 anos e é um antigo sargento da Marinha dos EUA. Os registos de serviço fornecidos pelos fuzileiros mostram que serviu duas vezes no Iraque, em 2004 e 2006, sendo que atualmente é diretor de segurança global da BorgWarner, um grande fornecedor americano de peças automóveis.

David Whelan confessou à ABC News que não consegue imaginar o irmão como espião. “Ele tem formação militar e trabalha em segurança de empresas há anos. Ele estava bem ciente dos riscos de viajar na Rússia”, disse esta terça-feira. “Simplesmente não o vejo a colocar-se numa posição em que pudesse ser acusado de infringir a lei por um Governo como o da Rússia”, acrescentou.

Na semana passada, Paul estava na Rússia para participar no casamento de um velho amigo dos fuzileiros navais com uma mulher russa, revelou a família. O grupo em que estava integrado visitou pontos turísticos em Moscovo, incluindo o Kremlin na manhã de sexta-feira, contou o irmão. Nesse dia, 28 de dezembro, Paul foi detido.

Prisão de Whelan é retaliação devido a caso Butina?

A ABC News lembra que a prisão de Whelan surge na sequência de um outro caso de espionagem a envolver os Estados Unidos e a Rússia. Uma jovem ativista pelo direito ao porte de armas, Maria Butina, declarou-se culpada no mês passado por atuar ilegalmente como agente estrangeira.

O Ministério Público dos EUA acusou Butina de tentar infiltrar-se no Partido Republicano, através de organizações americanas conservadoras e agindo em nome de um funcionário bancário russo bem relacionado. O caso está vagamente relacionado com a investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre a ingerência russa nas eleições americanas de 2016.

O Kremlin alega que o caso Butina é uma caça às bruxas fabricada e acusa os Estados Unidos de a fazerem refém por motivos políticos.