Espanha com recorde de chegadas e morte de migrantes em 2018

Os números referentes a 2018 impressionam. Pelo menos 769 migrantes morreram quando tentavam chegar, por mar, às costas de Espanha, país que no ano passado se tornou na principal rota marítima para a Europa. No total, 57.250 pessoas conseguiram chegar ao território espanhol depois de cruzar o Mediterrâneo, revelam os dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Na análise dos principais dados migratórios de 2018, a Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado (CEAR) salientou que o número de vítimas mortais contabilizadas é o mais alto dos últimos 12 anos. Para esta entidade, os dados revelam que “a solução não é fazer acordos com países que não respeitam os direitos humanos, porque quando uma rota se fecha, outra rota se abre”.

Em termos globais, refere a CEAR, mais de 118 mil migrantes chegaram por via marítima à Europa e 2241 pessoas morreram durante a travessia. Os números revelam um decréscimo acentuado face aos anos anteriores.

Se em 2018 quase 160 pessoas por dia chegaram a Espanha, o ano de 2019 começa a um ritmo semelhante: esta manhã 72 pessoas foram resgatadas de uma embarcação no Mar de Alborán, na parte mais ocidental do Mar Mediterrâneo.

O navio do Salvamento Marítimo permanece na zona, assim como o avião Sasemar 101, uma vez que já receberam avisos sobre a saída de novas embarcações a partir da costa africana.

Esta terça-feira, também no Mar de Alborán foram detetadas duas embarcações em que viajavam 96 migrantes, que foram levados para o porto de Almeria, e uma outra, no Estreito de Gibraltar, com quinze pessoas.