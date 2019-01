EUA dizem que Bolsonaro no poder permite trabalho conjunto contra regimes autoritários

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou hoje, no final de um encontro com o MNE brasileiro, que a chegada ao poder de Jair Bolsonaro vai permitir que os dois países "trabalhem juntos contra os regimes autoritários".

"Estamos apenas no começo de uma nova etapa, que será muito produtiva", que irá mais além da vertente política, para gerar uma cooperação económica em áreas como a tecnologia, que "serão elementos concretos para criar empregos, novas oportunidades de negócios e iniciativas inovadoras em todos os setores", disse Mike Pompeo no final de uma audiência com o novo MNE brasileiro.

Na conferência de imprensa conjunta com Ernesto Araújo, Mike Pompeo disse que "quando se compartilham valores, os governos trabalham melhor" e acrescentou que na reunião foi "identificada uma determinação, uma visão comum do mundo" e o desejo de "trabalhar por uma ordem internacional diferente, que corresponda aos valores" dos povos de ambos os países.

No final da reunião, Pompeo tem prevista uma deslocação ao Palácio do Planalto, para uma reunião com o novo Presidente do brasil, que vai ainda hoje receber vários governantes da China e Hungria, entre outros, como o Presidente português.