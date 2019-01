Condutor detido em Ibiza acusou a presença de todas as substâncias proibidas

Foi na madrugada do Ano Novo que ocorreu esta situação algo bizarra, que provavelmente não foi a única do seu tipo

Um condutor de 31 anos que conduzia de forma errática em Ibiza, pondo em risco as outras pessoas na via, foi detido pela polícia e submetido a diferentes exames que acusaram a presença de todas as cinco substâncias proibidas que os testes podiam detetar: anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, canabis e cocaína.

A detenção ocorreu por volta das três da manhã de segunda-feira. Uma vez revistado o homem, foram encontrados 20 comprimidos cor-de-rosa e vários outros, bem como "um pacote com uma substância de cor castanha e um peso de 15 gramas", segundo a descrição surgida na imprensa espanhola.

Além da multa por conduzir sob o efeito de droga (1000 euros) e a penalização na carta de condução, o homem fica sujeito a sanções penais por delitos contra a segurança viária - e, eventualmente, não só. Para já, a sanção mínima deverá ser a retirada da carta durante bastante tempo. Uma eventual pena de prisão até seis meses também não está excluída.