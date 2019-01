Casal americano está em lua-de-mel há 2500 dias

Anne e Michael Howard, um jovem casal nova-iorquino, continuam a lua-de-mel que iniciaram há 2500 dias. Desde que apanharam um avião para o Brasil a 22 de janeiro de 2012, logo após o casamento, já visitaram 823 vilas e cidades em mais de cinquenta países. E não parecem ter intenção de parar.

Em entrevista ao diário "USA Today", Mike recorda: "Quando estávamos a planear a nossa lua-de-mel, percebemos quantos países queríamos explorar, todas as experiências que esperávamos ter nas nossas vidas. Uma viagem de dez dias não ia ser suficiente".

Os dois tinham empregos convencionais e passaram um ano a amealhar para a viagem. Além disso, tinham as poupanças que a maioria das pessoas faz: para uma casa, para filhos, etc. Mas acabaram por tomar outra decisão. "A vida é curta, o mundo grande, e o valor das viagens demasiado grande para esperar até à reforma", resume Mike.

O plano inicial eram 16 meses de viagem, a 40 dólares (35 euros) por dia. Neste momento já lá vão sete anos e o orçamento diário reduziu-se para menos de metade. Os Howard venderam quase tudo o que possuíam e têm ganho a vida com um blogue de viagem (honeytrek.com), bem como com outras atividades que vão desenvolvendo, incluindo conferências e um livro, publicado pela National Geographic (Ultimate Journeys for Two) sobre viagens para casais.

Há imensas formas de conseguir alojamento gratuito, explicam. Desde o couchsurfing até trabalhar na agricultura e tomar conta de pessoas ou propriedades, ou ações de voluntariado, as possibilidades são diversas. Eles aconselham os viajantes a ficar num lugar durante algum tempo, para conhecer a população e os seus hábitos de vida.

Quanto às deslocações propriamente ditas, têm aproveitado ao máximo as milhas aéreas, entre outras estratégias. Se nos primeiros meses da viagem foram aos lugares de sonho estereotípicos - Machu Picchu, por exemplo - com o tempo passaram a explorar destinos cada vez menos convencionais.

Percorrem os sete continentes, em condições muitas vezes pouco confortáveis. Mas garantem que, mais do que procurarem viver barato, procuram viver "tão à grande como possível". A definição de 'grande' é que é diferente da de outras pessoas. "Cada dia que viajamos aprendemos algo novo, criamos uma memória ou fazemos um amigo", diz Mike.