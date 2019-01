Autarca mexicano assassinado pouco depois de tomar posse

Autoridades mexicanas já detiveram um dos suspeitos, que é membro do Movimento Regeneração Nacional

O presidente da Câmara de Tlaxiaco, no México, foi assassinado na terça-feira após a cerimónia da tomada de posse. Alejandro Aparicio foi baleado quando se dirigia a pé, pela primeira vez, à sede da autarquia minutos depois de ter assumido o cargo.

Com ferimentos no tórax, o autarca foi transportado para um hospital local, mas acabou por não sobreviver. Também outras quatro pessoas receberam assistência médica, sendo que uma delas continua internada em estado grave, refere o diário “El País”.

As autoridades mexicanas já detiveram um dos suspeitos, que é membro do Movimento Regeneração Nacional (Morena). O governador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunciou entretanto a abertura de um inquérito para apurar os contornos do caso.

A violência não pára de aumentar no México. Só na última campanha eleitoral, mais de 130 políticos foram assassinados no país.