Antigo líder dos democratas no Senado diz que Trump é “amoral” pelo que podia dar um tiro a alguém sem sentir remorsos

O antigo líder dos democratas no Senado norte-americano, Harry Reid, não tem palavras simpáticas para Donald Trump neste novo ano. Numa entrevista à revista do diário “New York Times”, Reid falou do atual bloqueio financeiro que está a paralisar alguns departamentos governamentais dizendo que “é impossível legislar quando há um chefe do Executivo que é tolinho, à falta de melhor palavra”.

O bloqueio já entrou na terceira semana, o que quer dizer que há um milhão de funcionários públicos que não estão a receber os seus salários. Alguns, com contratos que não estão diretamente ligados ao Governo mas a empresas contratadas por este, nem sequer estão abrangidos pela lei que garante o pagamento dos funcionários uma vez terminado o bloqueio. Isto levou Reid a comentar que Trump “é uma pessoa que está totalmente desligada do mundo real” e que o seu posicionamento político é, muitas vezes, “amoral”.

Na leitura de Reid, o presidente é “uma pessoa interessante” mas não pelas melhores razões: “Ele não é imoral, ele é amoral que é quando dás um tiro na cabeça de alguém e não te faz confusão porque não tens uma consciência”.

O ex-senador pelo estado do Nevada, que não se mostrou muito contente com alguns membros do partido democrata que insistem em defender que é preciso fazer cedências aos republicanos, disse ainda que o presidente “mente e enganada” sem problema e que por isso “é impossível negociar” com ele.

Resumindo: “Trump é sem sombra de dúvida o pior presidente que já tivemos”.