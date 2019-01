Acidente de comboio causa pelo menos seis mortos e 16 feridos na Dinamarca

Pelo menos seis pessoas morreram e 16 ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de um acidente ferroviário que ocorreu numa ponte que liga as ilhas de Zealand e Fyn, na Dinamarca.

A informação está a ser avançada pela BBC, que cita fontes da polícia dinamarquesa. Todas as vítimas eram passageiros do comboio, que transportava 131 pessoas e três funcionários.

Segundo a imprensa local, parte do teto de um comboio de mercadorias terá atingido um comboio de passageiros que seguia em direção a Copenhaga, devido a uma forte tempestade que se faz sentir na região. As autoridades já anunciaram a abertura de um inquérito para apurar as causas do acidente.

As condições climatéricas adversas dificultaram também o acesso dos serviços de emergência ao local. Neste momento, o trânsito na ponte Grande Belt está encerrado nos dois sentidos e não há previsão de quando a situação poderá estar resolvida.

A companhia ferroviária está a tentar garantir nesta altura transporte alternativo para os passageiros afetados pela situação.

A tempestade Alfrida, a primeira de 2019, está a causar fortes perturbações na Dinamarca e na Suécia. Autoridades locais estão em alerta devido à subida do nível da água, queda de árvores e outros objetos face à precipitação intensa e vento forte. Só esta quarta-feira, 100 mil casas ficaram sem energia na Suécia.

Notícia atualizada às 11h52