Trump elogia “grande discurso” de Bolsonaro

“Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso de inauguração”. Foi assim que Donald Trump se referiu ao discurso feito esta terça-feira pelo novo Presidente brasileiro na sua tomada de posse.

A mensagem foi publicada no Twitter do Presidente norte-americano, e termina com: “os Estados Unidos estão consigo!”. Foi também àquela rede social que Bolsonaro recorreu para agradecer as “palavras de apoio” de Trump para afirmar que Brasil e Estados Unidos, “juntos e sob a proteção de Deus” vão trazer “mais prosperidade e progresso” para os seus “povos” .

Bolsonaro tomou posse no Congresso brasileiro, em Brasília, e no seu discurso disse querer “livrar o país” da corrupção, da “submissão ideológica” e da “irresponsabilidade económica”. Também reafirmou o compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão".

O recém-empossado Presidente brasileiro defendeu que os cidadãos “têm direito à legítima defesa e merecem dispor de meios para se defender” e saiu em defesa da polícia brasileira, "que merece e deve ser respeitada".

No campo da economia, afirmou que esta precisa de "confiança" e que é necessário, assim, acabar com a "irresponsabilidade económica" e proceder-se a reformas estruturantes que "vão ser importantes para a sustentabilidade das contas públicas".

Bolsonaro sublinhou ainda a necessidade de abrir o mercado interno brasileiro ao comércio internacional "sem o viés ideológico" e aproveitou para destacar o setor agropecuário, que "terá um papel decisivo no governo em consonância com a preservação ambiental".

A política externa, continuou o Presidente, deve ser responsável pela "fomentação da soberania do país" para que o Brasil seja visto como "forte, pujante, confiante e ousado". Já perto do final do discurso, Jair Bolsonaro prometeu uma "rutura com práticas nefastas que atrasam o progresso". "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", afirmou por fim.