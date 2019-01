Bolsonaro já é Presidente do Brasil. “Reafirmo o compromisso de construir uma sociedade sem discriminação”

Jair Messias Bolsonaro já é Presidente do Brasil. Foi empossado esta terça-feira numa cerimónia que decorre em Brasília.

"Reafirmo o compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão", afirmou Bolsonaro durante o seu discurso no Congresso, agradecendo aos brasileiros que "tomaram as ruas para preservar a liberdade e a democracia".

Antes disso, porém, e foi precisamente assim que iniciou o seu discurso de tomada de posse, agradeceu a Deus "por estar vivo", referindo-se ao ataque que sofreu durante a campanha eleitoral.

Além de ter prometido uma sociedade "sem discriminação", Bolsonaro prometeu "manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil" - palavras foram depois repetidas pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão.

Também deixou clara a sua intenção de governar com o povo brasileiro e "livrar o país" da corrupção e da "submissão ideológica". "Vamos a unir o povo, respeitar as religiões e a nossa tradiçao judaico-cristã. Combater a ideologia de género conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas", afirmou.

Bolsonaro afirmou que as escolas vão deixar de formar "militantes políticos" mas sim pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Também defendeu a polícia brasileira, "que merece e deve ser respeitada" e disse que o "cidadão tem direito à legítima defesa e merece dispor de meios para se defender".

No campo da economia, afirmou que esta precisa de "confiança" e que é necessário, assim, acabar com a "irresponsabilidade económica" e proceder-se a reformas estruturantes que "vão ser importantes para a sustentabilidade das contas públicas".

Bolsonaro sublinhou ainda a necessidade de abrir o mercado interno brasileiro ao comércio internacional "sem o viés ideológico" e aproveitou para destacar o setor agropecuário, que "terá um papel decisivo no governo em consonância com a preservação ambiental".

A política externa, continuou o Presidente, deve ser responsável pela "fomentação da soberania do país" para que o Brasil seja visto como "forte, pujante, confiante e ousado". Já perto do final do discurso, Jair Bolsonaro prometeu uma "rutura com práticas nefastas que atrasam o progresso". "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", afirmou por fim.

Bolsonaro irá entretanto passar revista às tropas militares em frente ao edifício do Congresso.