Bolsonaro assume a presidência do Brasil entre aclamação pública e barreiras à imprensa

Uma Brasília sitiada se preparou para empossar, nesta terça-feira, o primeiro militar presidente do Brasil desde a redemocratização. Um aparato de segurança inédito na capital federal foi mobilizado para conter ameaças – reais ou não – de um atentado terrorista conta Jair Messias Bolsonaro ou o público presente.

“Agentes especializados em riscos químicos e biológicos estão de prontidão junto a atiradores de elite para a segurança de todos”, anunciava um carro de som na entrada do gramado da Esplanada dos Ministérios, porta de entrada para os mais de 200 mil apoiantes do presidente eleito que estiveram presentes na cerimónia.

Quando o Rolls Royce conversível presidencial entrou na Esplanada dos Ministérios em desfile em carro aberto — desfazendo um dos muitos segredos envolvendo a cerimónia de posse, Bolsonaro foi recebido pela multidão aos gritos de “mito”.

“Foi muito lindo vê-lo assim de perto; uma pena que onde estávamos ele não acenou”, comenta a filha mais nova de Aroldo José de Souza. Foi grande o número de famílias presentes. O agora presidente, candidato pelo PSL (Partido Social Liberal) é visto como defensor da família tradicional brasileira. “Ele preza pela família; os outros candidatos tinham umas ideias meio estranhas, como ‘ideologia de género’ e menina e menino usar o mesmo banheiro na escola’, diz o empresário de Porto Alegre Dionísio Magnos Justo, fazendo referência ao ensino sobre género e que é confundido com doutrina que visaria influenciar a orientação sexual de crianças e adolescentes.

Se os símbolos nacionais — camisa verde amarela, bandeira, bandanas —, presentes em manifestações desde 2016, sob os pedidos de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), nesta terça chamava atenção a quantidade de bandeiras de Israel. O símbolo do estado judaico traz as igrejas evangélicas para o centro do debate político. Igrejas como a Universal do Reino de Deus, que por meio dos seus canais de comunicação, TV Record e R7, apoiou abertamente Bolsonaro, são defensoras de que o Juízo Final — o momento em que a humanidade será julgada e todos os que não receberam a mensagem salvadora de Jesus serão condenados — só se concretizará quando os judeus finalmente retomarem Jerusalém e toda a Terra Santa.

“A bíblia diz ‘Defenderei quem te defender, ofenderei quem te ofender’ falando sobre Israel. E nós seguimos a bíblia, então defendemos isso”, afirma José de Arimatéia, baiano de Dias D’Avila que promete visitar Jerusalém quando a embaixada brasileira for transferida para lá.

A transferência, polémica anunciada por Bolsonaro pouco depois de sua eleição, faria do Brasil o terceiro país a reconhecer a cidade, disputada por israelenses e palestinianos, como capital soberana de Israel. Além do Brasil, somente Guatemala e os EUA de Donald Trump — que tem no novo presidente brasileiro um admirador — defendem a medida.

Barreiras à imprensa

O esquema de segurança montado nas proximidades do Palácio do Planalto para garantir a segurança do presidente, que durante a campanha levou uma facada, transformou um raio de 3 km ao redor da sede presidencial em área vigiada pelo exército. Interdições desviaram todo o trânsito, enquanto diversos pontos de controle conduzidas por militares verificavam veículos que circulavam nas vias abertas.

Segundo o atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, eram esperadas entre 250 mil e 500 mil pessoas, enquanto o sindicato patronal contava lotação de 90% dos hotéis. Às 14h ja não era possível chegar à praça dos Três Poderes, onde está localizado o Palácio do Planalto. “Há mais de 100.000 pessoas lá em baixo, não cabe mais ninguém”, afirmava um policial que continha a multidão que tentava passar pelo quarto ponto de revista para chegar à praça.

Mais de 3,2 mil policiais, bombeiros e militares de várias forças foram mobilizados para trabalhar na segurança do evento – que seguirá o padrão adotado nas posses de presidentes dos Estados Unidos. Só a Polícia Militar de Brasília terá 2,6 mil agentes em ação.

Além disso, foi estabelecida zona de exclusão aérea sobre Brasília – nenhuma aeronave é permitida num raio de 7 km da Esplanada dos Ministérios. Qualquer aeronave pode ser abatida caso não obedeça às ordens da Força Aérea Brasileira (FAB). Esta é a primeira vez que a FAB recebe autorização para eliminar aeronaves consideradas hostis durante uma posse presidencial. Mísseis antiaéreos portáteis também foram posicionados em helipontos de prédios próximos.

Usando a segurança como pretexto, o trabalho da imprensa também foi dificultado, em uma prática que vem se tornando recorrente desde que o governo de transição começou, em novembro de 2018. Jornalistas tiveram credenciais recusadas sem justificativa, e muitos dos que foram credenciados reclamaram da falta de informação e restrições ao trabalho.

“Eu entendo a segurança, mas não avisaram que no Itamaraty, onde fomos credenciadas, não teríamos acesso à Esplanada, ou às pessoas… somente uma sala como se estivesse trabalhando da redação”, conta a francesa Fanny Lothaird, que havia solicitado credencial para a rampa do Palácio do Planalto, e se recusou a permanecer no Ministério das Relações Exteriores.

Além da impossibilidade de se deslocar — cada jornalista somente poderia permanecer no ‘cercadinho’ que lhe foi destinado — houve relatos de espaço sem acesso a banheiro ou água para jornalistas no Congresso. Do Itamaraty, além da equipe francesa, saíram ainda um jornalista da agência chinesa Xinhua e a reportagem do Expresso.

O investimento em segurança, no entanto, não foi acompanhado de comodidades ao público. A grande maioria das pessoas não teve acesso às falas do novo presidente no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, por falta de telões no espaço gramado entre os edifícios de ministérios.