Ataque com faca em Manchester está a ser investigado como ato terrorista

Ataque na passagem de ano na estação de metro de Victoria, em Manchester, resultou em três feridos, incluindo um polícia

O ataque de segunda-feira à noite em Manchester, que deixou três pessoas feridas, incluindo um polícia, está a ser investigado como um ato terrorista, confirmou a polícia britânica.

As três vítimas foram esfaqueadas na noite da passagem de ano na estação de metro de Victoria. Duas das vítimas, um homem e uma mulher com cerca de 50 anos, ainda estão hospitalizadas (a mulher terá sido atingida na na cara e na barriga e o homem na zona do abdómen) mas o polícia, que deu entrada no hospital com uma ferida no ombro, já teve alta.

A hipótese de ter-se tratado de um ato terrorista foi levantada desde início e a confirmação chegou esta terça-feira. “Estamos a abordar isto como uma investigação terrorista”, afirmou o chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins, pedindo a colaboração de todos aqueles que possam ter imagens ou mais informação sobre o sucedido.

O suspeito, de 25 anos, já foi detido pelas autoridades e está a ser interrogado. Testemunhas relataram aos meios de comunicação social britânicos que ele gritou "Alá" antes e durante o ataque, tendo sido imobilizado e detido pela polícia. Segundo o britânico "The Guardian", terá dito a um dos agentes da polícia que enquanto o Reino Unido continuar a colaborar com bombardeamentos "estas coisas vão continuar a acontecer".