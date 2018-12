RD Congo. Está em marcha a primeira transferência pacífica de poder desde a independência?

A República Democrática do Congo votou este domingo para eleger um novo Presidente naquela que poderá tornar-se a primeira transferência pacífica de poder no país desde a independência em 1960. Depois de sucessivos adiamentos e após 17 anos no poder, o Presidente Joseph Kabila irá deixar o cargo.

Os resultados finais devem ser anunciados no prazo de uma semana. No entanto, eles não refletirão a vontade de mais de um milhão de eleitores, uma vez que a votação em três distritos foi adiada até março, alegadamente por causa da violência e do mais recente surto de ébola. O novo Presidente toma posse em meados de janeiro, sem que estes eleitores tenham ainda votado.

O dia da votação foi marcado por incidentes isolados de violência e atrasos em várias áreas. Um agente da polícia e um civil foram mortos em Walungu, na província de Kivu Sul, numa altercação numa mesa de voto. Os atrasos ficaram a dever-se a problemas com as máquinas de votação eletrónica, que foram usadas pela primeira vez.

Quem será o sucessor de Kabila?

Observadores regionais monitorizaram a votação mas observadores internacionais, que apontaram irregularidades em eleições anteriores, não foram convidados.

No boletim de voto surgiam 21 candidatos mas o próximo Presidente deverá ser um destes três: Emmanuel Ramazani Shadary, antigo ministro do Interior leal a Kabila, que foi sujeito a sanções da União Europeia pelo seu papel na violenta repressão dos protestos da oposição no ano passado; Martin Fayulu, um ex-empresário do petróleo que prometeu “um Congo digno e próspero”; e Felix Tshisekedi, filho de um veterano líder da oposição que prometeu fazer da luta contra a pobreza a sua prioridade.

O atual Presidente, Joseph Kabila, assumiu o lugar do seu pai assassinado, Laurent, em 2001 e, desta vez, ficou impedido de concorrer a um outro mandato ao abrigo da Constituição. Kabila deveria ter renunciado em 2016 mas as eleições foram adiadas porque a comissão eleitoral disse que precisava de mais tempo para registar os eleitores.