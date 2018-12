Porta-voz do Vaticano e respetica adjunta demitem-se após ano marcado por tensões

O porta-voz do Vaticano, Greg Burke, e a sua adjunta, Paloma Garcia Ovejero, pediram esta segunda-feira a demissão dos cargos, após um ano marcado por várias tensões.

“Paloma e eu renunciamos ao cargo a partir de 1 de janeiro. Neste momento de mudança na área da comunicação do Vaticano, achamos que é melhor que o Santo Padre esteja completamente livre para escolher uma equipa nova”, escreveu o antigo jornalista norte-americano Greg Burke num comunicado, citado pela Reuters.

Estas renúncias surgem depois de o Papa Francisco ter nomeado Andrea Tornielli, uma jornalista italiano, para se tornar o diretor editorial de todas as comunicações do Vaticano.

Numa nota oficial, o Vaticano confirmou as duas demissões, mas não apresentou qualquer justificação para as saídas dos antigos jornalistas norte-americano e espanhola. O anúncio destes dois responsáveis pela comunicação da Santa Sé parece contudo indicar que ambos ficaram desagradados com as mudanças no sector.

Durante este ano foram vários os momentos de tensão neste departamento, nomeadamente quando o monsenhor Dario Edoardo Viganò, responsável pela Secretaria para a Comunicação da Santa Sé, se demitiu em março após ter divulgado uma carta alterada do Papa emérito Bento XVI sobre escritos teológicos do sucessor, o Papa Francisco.

Foi o sacerdote argentino Lucio Adrián Ruiz, ex-responsável pelo serviço de internet do Vaticano, que substitui Dario Edoardo Viganò no cargo.