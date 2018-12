Líder norte-coreano escreve aos Presidentes dos EUA e da Coreia do Sul em “tom conciliatório”

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou uma “mensagem conciliatória” ao Presidente dos EUA, Donald Trump, numa altura em que as negociações nucleares se encontram paralisadas. A informação é avançada esta segunda-feira pelo jornal sul-coreano “The Chosun Ilbo”.

Segundo o jornal, que cita uma fonte diplomática não identificada, a mensagem “na forma de carta” foi entregue na sexta-feira através de um canal não especificado. A notícia não avança detalhes sobre a mensagem mas adianta que se refere às conversações entre Washington e Pyongyang e que o tom é conciliatório.

No domingo, o gabinete do Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, anunciou que Kim tinha enviado uma carta ao seu homólogo de Seul dizendo que quer realizar mais cimeiras entre as duas Coreias no próximo ano, com vista à desnuclearização da península.

Kim em Seul “num futuro próximo”

O gabinete de Moon não confirmou a notícia do jornal sul-coreano. “Há um canal de diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, através do qual trocam comunicações ativas mas não tenho condições de saber se tomou a forma de uma carta ou qualquer outra”, disse o porta-voz do Presidente da Coreia do Sul, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Na cimeira histórica de Singapura, realizada em junho, Kim prometeu a Trump trabalhar para a desnuclearização. Contudo, não ficou definida qualquer data. Em novembro, foi abruptamente cancelada uma reunião entre o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e o braço direito do líder norte-coreano, Kim Yong-chol.

O estado de paralisia das negociações também teve impacto nos laços intercoreanos: Kim não visitou Seul este ano, como acordado na cimeira de Pyongyang entre as duas Coreias, realizada em setembro. Na carta que enviou a Moon, Kim prometeu visitar o sul “num futuro próximo”, acrescentou o “Chosun Ilbo”.