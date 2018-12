Governantes populistas presentes na tomada de posse de Bolsonaro

A cerimónia da tomada de posse do 38º Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai contar na terça-feira com a presença de vários governantes populistas, que manifestaram apoio ao então candidato ao Palácio do Planalto durante a sua campanha. Entre eles, o primeiro ministro húngaro, Viktor Orbán, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o Presidente da Bolívia, Evo Morales.

Também o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já confirmou a sua presença no evento, que terá lugar no primeiro dia de 2019. Estas presenças assinalam também a linha estratégica e as alianças defendidas por Bolsonaro.

Ainda na passada sexta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitou o Brasil, tendo declarado “uma nova era” nas relações entre os dois países depois de Bolsonaro ter prometido transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, em linha com os Estados Unidos.

Outros líderes mundiais também estarão presentes na tomada de posse de Jair Bolsonaro, como o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A cerimónia que decorrerá na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília, terá um forte dispositivo de segurança depois de Jair Bolsonaro ter sofrido um ataque com uma faca durante a sua campanha no passado mês de julho. Não se sabe, por exemplo, se o novo chefe de Estado brasileiro irá acenar aos cidadãos presentes no local a partir de um carro, como já é tradição na tomada de posse dos Presidentes do Brasil.