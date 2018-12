“Estamos numa situação de pausa”, diz senador republicano. Retirada de tropas americanas da Síria pode ser adiada

O senador republicano Lindsey Graham garantiu este domingo que o Presidente dos EUA, Donald Trump, continua comprometido em derrotar o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, na Síria, apesar do seu plano para retirar as tropas americanas. A retirada deverá demorar mais do que os 30 dias inicialmente previstos.

A 19 de dezembro, Trump anunciou a retirada dos cerca de dois mil soldados do país, afirmando que o Daesh já tinha sido derrotado. Os críticos contestam a afirmação, argumentando que uma retirada poderia levar a um ressurgimento do Estado Islâmico e comprometer a segurança nacional americana. Entre os críticos encontram-se muitos republicanos, nomeadamente Graham, que se referiu à decisão de retirada como “um grande erro ao estilo de Obama”.

Trump “prometeu destruir o Daesh” e “vai manter essa promessa”

No entanto, após um almoço com Trump, o senador parece agora mais tranquilo. “O Presidente garantiu-me que vai assegurar que o trabalho fica feito. Ele prometeu destruir o Daesh. Ele vai manter essa promessa. Penso que estamos a desacelerar as coisas de uma maneira inteligente”, afirmou.

Deixando implícito que Trump poderia repensar ou adiar a retirada das tropas, Graham acrescentou: “Penso que estamos numa situação de pausa em que vamos reavaliar qual a melhor maneira de alcançar o objetivo do Presidente.”

“Se sairmos agora, os curdos vão ser abatidos”

Em declarações à CNN, o senador republicano alertou que a retirada dos Estados Unidos deixaria “os aliados curdos” no norte da Síria expostos a ataques da Turquia. “Se sairmos agora, os curdos vão ser abatidos. O Presidente está a reconsiderar como fazemos isto. Ele está frustrado, eu entendo isso”, referiu.

O anúncio da decisão de retirada já provocou a demissão do secretário da Defesa, Jim Mattis, e do alto funcionário americano na luta contra o Daesh, Brett McGurk. As tropas dos EUA ajudaram a libertar grande parte do nordeste da Síria da influência do grupo jiadista mas persistem redutos de militantes.

As tropas terrestres americanas envolveram-se pela primeira vez na Síria em 2015 quando o então Presidente Barack Obama enviou um pequeno número de forças especiais para treinar e aconselhar os combatentes curdos locais que lutavam contra o Daesh.