Elizabeth Warren, uma das representantes do “novo socialismo americano”, vai concorrer à presidência dos EUA

Elizabeth Warren, de 69 anos, vai concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2020. É o nome mais sonante do lado dos democratas a dar este passo mas o “The Washington Post” escreve que vão surgir mais - e já nos primeiros dias do ano.

A senadora democrata pelo estado do Massachusetts é uma conhecida representante do “novo socialismo” norte-americano, preconizado por Bernie Sanders, que em 2016 tentou a sua sorte mas não a teve. Mas teve de ver o partido escolher Hillary Clinton para se bater contra Donald Trump nas presidenciais, coisa que nunca digeriu muito bem. O senador pelo Vermont é, aliás, esperado de novo nesta corrida para uma espécie de desforra.

As apostas mais à esquerda de Warren, principalmente na área económica, têm levado alguns democratas - e muitos analistas e estrategas, não só republicanos como também de dentro do seu próprio partido - a ponderar a viabilidade do seu nome como concorrente à Casa Branca.

O próprio “Washington Post”, que avançou a notícia, escreve que Warren começou a campanha esta segunda-feira com a sua “tradicional mensagem de populismo económico”.

Numa mensagem em vídeo enviada por e-mail a alguns dos seus apoiantes, Warren diz que a “classe média norte-americana está sob fogo dos bilionários e das grandes empresas, que querem uma fatia cada vez maior da tarte e arranjaram políticos para lhas irem cortando”.