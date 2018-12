Bangladesh. Primeira-ministra consegue terceiro mandato consecutivo após vitória esmagadora

A primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, garantiu um terceiro mandato consecutivo com uma vitória esmagadora nas eleições legislativas de domingo. A informação foi avançada esta segunda-feira pela comissão eleitoral do país.

O partido no poder, a Liga Awami do Bangladesh, e os seus aliados conquistaram 288 dos 300 assentos parlamentares em disputa, ultrapassando vitórias eleitorais anteriores. Mas a oposição, que exige novas eleições, classificou a votação como uma “farsa”, marcada por alegações de violência, intimidação e manipulação de votos.

“Pedimos à comissão eleitoral que anule imediatamente este resultado de farsa. Exigimos que novas eleições sejam realizadas sob um Governo neutro o mais cedo possível”, disse o líder da oposição, Kamal Hossain.

O Parlamento do Bangladesh tem um total de 350 assentos, 50 dos quais estão reservados a mulheres e são distribuídos proporcionalmente à votação geral.

Mortos, intimidação e outras irregularidades

Pelo menos 17 pessoas foram mortas em confrontos entre apoiantes do partido no poder e a oposição.

Um porta-voz do Partido Nacionalista do Bangladesh apontou “irregularidades” em 221 dos 300 assentos parlamentares em disputa. Pelo menos 47 candidatos da principal aliança da oposição retiraram-se antes de as urnas fecharem, alegando manipulação de votos e intimidação.

Ativistas, observadores e a oposição advertiram que as eleições não seriam justas mas a Liga Awami, que governa o país desde 2009, acusou a oposição de fazer falsas alegações. A comissão eleitoral fez saber à agência Reuters que iria investigar as alegações de manipulação de votos “em todo o país”.

A diretora da Human Rights Watch no sul da Ásia, Meenakshi Ganguly, escreveu no Twitter que “com sérias alegações de intimidação de eleitores, restrições a representantes da oposição e vários candidatos a pedirem uma nova votação, há preocupações sobre a credibilidade das eleições”.

Nos últimos tempos, o Bangladesh, de maioria muçulmana e mais de 160 milhões de habitantes, tem estado nos radares internacionais por causa das centenas de milhar de muçulmanos rohingya que fugiram de Myanmar para aquele país.