Um hotel de cinco mil toneladas pode mudar de sítio. Os chineses mostram como se faz

O hotel Xianjiang continua a ser o mesmo, mas noutro lugar. Tudo sem truques de magia nem demolições, na cidade chinesa de Changsha

O hotel Xiangiiang com os seu 3 pisos, 3.800 metros quadrados de área e cinco mil toneladas de peso acaba de mudar de sítio, para ficar precisamente 35,5 metros a norte da sua localização inicial, na cidade chinesa de Xiangiang, mas continua a ser exatamente o mesmo. Sem truques de magia nem demolições, as autoridades chineses usaram apenas conhecimentos de engenharia para trasladar o edifício.

A operação demorou 40 horas e foi concluída com sucesso, noticia a agência de notícias Xinhua. E só agora, na sua nova morada, é que este edifício histórico, inaugurado em 1954 para ser o primeiro hotel a receber estrangeiros em Changsha depois da fundação da República Popular da China, em 1949, será alvo de obras de remodelação.

Os trabalhos para mover este hotel juntaram empresas de construção, institutos e departamentos de investigação de universidades chinesas. Tudo foi feito com o recurso à "mais recente tecnologia para a deslocação de edifícios monolíticos e de reforço de edifícios", explica a agência Xinhua.

O Xiangiang, construído com tijolos vermelhos e telhas de cimento encáustica, apresentado como uma obra de arquitetura "de grande valor histórico e cultural". A justificar da deslocaçao do edifício, na rua Zhongshan, as autoridades locais referem, aliás, a necessidade de "proteger melhor a sua estrutura arquitetónica".