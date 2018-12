“O desafio das europeias é manter o centro”

Hildegard Bentele Cabeça de lista CDU-Berlim ao Parlamento Europeu

Cabeça de lista em alemão diz-se Spitzenkandidat. Como é uma das línguas oficiais da UE, o nome tornou-se comum para designar os candidatos à presidência da Comissão Europeia. Na Alemanha goza de plena cidadania e antecede o nome de quem quer que lidere corridas eleitorais. A página de abertura do site da Spitzenkandidatin da CDU por Berlim às eleições para o Parlamento Europeu do próximo ano dá-nos as boas-vindas e, num vídeo de dois minutos, Hildegard Bentele seduz pelo entusiasmo e simplicidade: “O dever de um político é garantir que o potencial de uma cidade como esta pode ser desenvolvido”. A candidata propõe fazer-se eleger “representante competente” da capital alemã. Falámos com ela sobre os desafios dos democratas-cristãos agora que Angela Merkel deixa a direção do partido ao fim de 18 anos. E em que os populismos de direita e esquerda estão apostados em abafar as retóricas tradicionais.

O que identifica como a maior dificuldade para a CDU nesta fase de preparação e campanha para as europeias?

O que caracteriza estas eleições europeias é termos populistas dos dois lados do espectro político a desafiarem o centro. É muito importante conseguir manter o centro porque é em torno dele que se conseguem fazer as coligações necessárias para legislar. Quanto mais grupos houver maior é a divisão e mais dificuldade haverá em aprovar medidas e leis.

Como explica aos eleitores esses perigos que descreve?

É preciso explicar com clareza quem é que pró e quem é contra a União Europeia. Quero aproximar-me dos meus eleitores para lhes explicar quem são os detratores e esclarecer que é quem tem argumentos falsos que atribui responsabilidades indevidas à União. A Europa já mudou, o estilo de vida de há anos já não é o mesmo de hoje. Com o ‘Brexit’, os britânicos estão em vias de deixar de ter direitos comuns e é evidente que o Reino Unido está numa crise permanente, é uma confusão!

Diz que optou pela política ativa porque observa e ouve as pessoas. Quer explicar?

França tem a melhor segurança social da Europa e os franceses estão nas ruas a protestar violentamente. Os políticos têm de tratar da vida dos cidadãos porque se se corta em sectores que mais afetam as suas vidas, eles sentem-se postas fora do sistema. Nós não podemos proteger as pessoas da realidade nem daquilo que muda, mas temos de manter a relação com elas. Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) fê-lo, foi às comunidades e ligou-se a elas conversando, interessando-se e fazendo perguntas.

Existe o perigo de acontecer o mesmo na Alemanha?

Aqui a relação é mais fácil porque os eleitores podem votar a nível local e eleger os políticos que trabalham nas regiões. Além disso, os sindicatos na Alemanha estão do lado da negociação e não contra o Governo, como acontece em França. Ao mesmo tempo, a nossa vida em Berlim já não é decidida só aqui, mas em conjunto com outros em Bruxelas e Estrasburgo.

Qual é a sua proposta? O que deve ser corrigido?

Temos de avançar devagar com as alterações, atravessamos um momento de transição, mas temos de ter calma porque ainda não inventámos o que virá a seguir ao sistema partidário. Temos de ter inovação. Merkel anda a falar de globalização há dez anos! As pessoas são medidas em todo o mundo por parâmetros de educação e nós não podemos ficar para trás. Temos o desafio da inteligência artificial e da robotização. Se não fizermos nós, os EUA e a China fazem. Vai haver novos empregos, muitos vão perder os que têm e nós temos responsabilidade de os acompanhar...

Como vai conduzir a sua campanha? Vai mudar de estratégia?

Sim, tem de ser feita cara a cara. Apesar das redes sociais e por causa delas, falar diretamente com as pessoas não é antiquado. Não existe só preto e branco, nem para os políticos nem para os eleitores. Agora, é uma tarefa para todos, não só para os políticos. É preciso tomarmos melhor conta das pessoas que se sentem excluídas e deixadas para trás. Se queremos ter coesão temos de tomar conta dos nossos valores e reagir quando os vemos serem atacados. Além disso, tem de haver combate efetivo a nível das empresas aos algoritmos e bots que influenciam através dos sistemas e redes sociais. Temos de nos dotar de defesas contra a desinformação, temos um debate vivo em Berlim sobre isso.



No discurso logo após a sua eleição, AKK, a nova líder da CDU, apelou à união do partido que acabara de se partir praticamente ao meio elegendo AKK (517 votos em 999) contra Friedrich Merz (482). Que papel representa essa união na recuperação de eleitorado?

No início de 2019 vai haver conversações com o fim de fazer Merz participar, talvez como ministro. Seria importante aceitá-lo como ministro porque provaria que somos capazes de compromisso. É um desafio à chanceler porque teria de demitir alguém em funções. Há tanto de novo a acontecer no partido...

Isso deixa-a nervosa?

Fortalece o partido. Já recuperámos 3% nas sondagens!