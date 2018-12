“Juízes que ultrapassarem os limites têm de ser punidos”

A possível libertação de Lula da Silva às vésperas do Natal trouxe de volta uma polémica recorrente. O questionamento sobre a justiça e a legitimidade do julgamento do ex-presidente, que desperta da idolatria ao ódio entre os brasileiros, e que é algo que envolve diferentes correntes de opinião entre os próprios magistrados. Prova disso foi a divergência entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), quando um deles, contra a decisão do plenário da corte, determinou a libertação de presos condenados em segunda instância com recursos pendentes como é o caso de Lula. Para falar sobre o tema, o Expresso entrevistou o especialista em direito constitucional Joaquim de Arruda Falcão Neto, que pertenceu ao Conselho Nacional de Justiça e é ex-diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Como compreender a atitude do presidente do STF, Dias Toffoli, que cassou a liminar do ministro Marco Aurélio que beneficiaria o ex-presidente Lula e mais 150 presos condenados em segunda instância?

Há duas maneiras de entender estas liminares. Uma é a reducionista: vão soltar ou prender Lula? Outra, mais ampla, é que mais de 80 % das decisões do nosso Supremo é dos ministros individualmente. O Supremo não está atuando mais como colegiado. São onze ministros e onze Supremos. Não pode um ministro sozinho se substituir ao colegiado, horas antes das férias judiciais e querer ser um Supremo temporário. Foi uma decisão ególatra e não jurídica, a do ministro Marco Aurélio.

Há uma forte corrente de opinião na Europa que considera o ex-presidente vítima de um julgamento político e sem provas suficientes. Qual sua opinião a respeito?

Democracia é transparência. Não somente do Executivo, do Legislativo, e do Banco Central. Do Judiciário também. O Brasil avançou muito neste setor. Não somente as provas contra Lula, mas contra qualquer um hoje são visíveis na grande mídia e nas redes sociais. Quanto às sessões do Supremo, são televisionadas. É o controle social tecnológico da justiça. A tendência de transparência judicial será cada dia mais global. Veja a Inglaterra. Ou vários Estados norte americanos. O México e tanto mais. Julgar a porta fechadas, não me parece ser o futuro.

Do Mensalão para cá e especialmente a partir da Operação Lava Jato, os integrantes de várias instâncias do judiciário se tornaram estrelas da mídia. Mais do que isso: sua politização tem criado uma crise na confiança da instituição. O sr. está entre os que veem nisso um risco para a democracia?

A questão básica é se o cidadão tem direito a conhecer melhor quem decide os rumos do seu país. Sobretudo se for um ministro do Supremo. Somente uma pequena elite – partes processuais e profissionais jurídicos – tinha acesso ao barroco “juridiquês”, ao tecnicismo, às disputas internas, às brigas políticas, aos personalismos que existem em todos os tribunais. A democratização deve ampliar e não reduzir o acesso a estas realidades. Desde que os juízes não falem fora dos autos e respeitem o devido processo legal. Se ultrapassarem os limites, tem que ser punidos.