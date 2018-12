Há crianças a morrer na fronteira do México, mas "a culpa é dos democratas", diz Trump

O presidente norte-americano, Donald Trump, responsabilizou este domingo os democratas e as suas "políticas patéticas de imigração" pela morte de crianças na fronteira. "As políticas de imigração (dos Democratas) permitem às pessoas percorrer um longo caminho, a pensar que podem entrar no nosso país ilegalmente. Não podem. Se tivéssemos um muro nem sequer tentariam", escreveu Donald Trump no Twitter.

Duas crianças naturais da Guatemala morreram este mês sob custódia de autoridades norte-americanas na fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas Trump garante que "já estavam doentes". Diz mesmo que o pai de Jakelin Caal Maquin, uma menina de 7 anos, morta no início do mês num hospital do Texas, já admitiu que não tinha dado dado água à filha durante muitos dias.

Os advogados que representam o pai da menina garantem, no entanto, que ele lhe tinha dado água e comida suficientes durante o percurso e a criança não sofreu qualquer carência de alimentos ou bebidas antes de se aproximar da fronteira, diz a CNN.

Na véspera de natal, Felipe Gomez Alonzo, de 8 anos, também morreu no hospital depois de cruzar ilegalmente a fronteira com o pai e de ter sido levado para o hospital com tosse e 39,5 graus de temperatura. Os médicos, depois de manterem a criança 90 minutos em observação, deram-lhe alta com uma receita de ibuprofeno e amoxicilina e o menino seguiu, então, para um campo de imigrantes. Mas o seu estado de saúde piorou. Voltou ao hospital com vómitos e náuseas e acabou por morrer.

A reação de Trump às vozes críticas que se levantaram na sequência destes casos surgiu hoje, no Twitter, Basta construir o muro na fronteira com o México e "tudo isto terminará", diz.

As declarações de Trump a responsabilizar os democratas por estes casos, surgem no momento em que as negociações para acabar com a paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos (EUA) estão num impasse: o presidente norte-americano recusa aprovar o projeto de orçamento do Congresso se este não incluir o financiamento da construção do muro de separação na fronteira com o México, enquanto a oposição democrata, recusa votar este artigo e propõe, como alternativa, o investimento na melhoria do sistema de vigilância na fronteira.