Eles deixaram de receber ordenado porque o presidente deles quer construir um muro

“Não vou receber qualquer pagamento durante os dias que durar o ‘shutdown’, nem vou receber a compensação à posteriori quando o governo voltar reabrir”, explica ao Expresso Julie Burr, 45 anos, mãe solteira, assustada. “Trabalho para o Departamento de Transportes, na parte de secretaria, com um contrato de apenas três anos que não está diretamente ligado ao Governo. Estou a perder cerca de 250 dólares (€220) por dia. Não creio que seja possível aguentar muito tempo nestas condições”, acrescenta Burr, que vai falando por mensagens nas pausas do seu segundo emprego, uma livraria local que lhe paga ao turno. “Apesar de eles me estarem a tentar dar todos os turnos que podem, o ordenado aqui é muito baixo e não chega para os gastos da minha família. Em breve não será possível pagar renda e não faço ideia onde vou viver com o meu filho, que só tem 14 anos.” Os outros dois já são adultos, vivem longe e não têm possibilidades económicas para a ajudar imediatamente.

Um quarto dos departamentos do Estado parou

O Governo norte-americano está em ‘shutdown’. O conceito de um governo “fechado”, como se fosse um supermercado ou a dependência local das Finanças, é um pouco estranho mas não é inédito nos Estados Unidos. Acontece quando uma parte dos departamentos públicos deixa de poder funcionar por bloqueio de financiamento. O braço-de-ferro - até ver insanável - entre democratas e republicanos está a paralisar o Estado e, nesse processo, as vidas de milhares de norte-americanos. Trump quer um muro na fronteira com o México e os democratas recusam-se a desbloquear a verba (de cerca de cinco mil milhões de dólares) para uma obra que pode ser mais pesada na sua consciência - e nas urnas - do que todo o cimento que vai ser necessário para a erguer.

Foto JIM LO SCALZO/EPA

Milhares de pessoas que fazem a limpeza, manutenção e logística dos edifícios governamentais, quase todas com um contrato com uma empresa que por sua vez oferece os serviços ao Governo, estão numa situação particularmente complicada porque os seus ordenados não permitem uma grande margem de poupança. Além disso, não há compensação prevista para o tempo que fiquem sem receber. Cerca de 75% do financiamento do Estado já tinha sido aprovado e por isso “apenas” 25% dos departamentos estão neste momento em ‘shutdown’. Só que 25% de serviços em falha são muitos serviços em falta e 25% dos empregos no sector público são mais de um milhão de pessoas. Os ministérios da Segurança Interna, Planeamento Territorial, Justiça e Transportes, por exemplo, estão paralisados.

Mais de 400 mil funcionários federais são considerados “essenciais” e por isso têm de ir trabalhar por serem o garante mínimo do funcionamento do Estado. Mas não vão receber por estes dias em que são mais essenciais do que nos outros; ou melhor, para que os recebam de forma retroativa há uma lei específica que tem de ser aprovada pelo mesmo Congresso desavindo que provocou o ‘shutdown’. Outros 380 mil estão em risco de “dispensa”, ou seja, de serem obrigados a tirar férias não pagas e também só com a ajuda do Congresso, que pode passar uma lei para que os dias de dispensa sejam pagos no ordenado a seguir ao fim do ‘shutdown’, é que a sua situação se resolve.

E ainda há mais 400 mil que já estão em modo de “férias forçadas”, o que incluiu 41 mil agentes de segurança federal e guardas prisionais, cinco mil guardas florestais e 3600 meteorologistas. As mercearias cofinanciadas pelo Estado, destinadas, por exemplo, a veteranos de guerra e outros grupos sociais menos favorecidos, já começaram a fechar - estão no grupo dos serviços “não essenciais”.

Sondagens culpam Trump

Em 2013, o Governo esteve em ‘shutdown’ 16 dias, uma das mais prolongadas lutas entre republicanos e democratas da História dos Estados Unidos. E tudo por culpa dos fundos necessários para o plano de saúde de Barack Obama. Cerca de 1,3 milhões de pessoas foram chamadas a trabalhar sem saberem quando iriam receber. Em 1995, o Governo fechou por 21 dias e em 1978 ao longo de 18. As últimas sondagens mostram duas coisas: uma é que 57% dos americanos consideram que Trump devia abandonar o seu plano para construir o muro, outra é que quase 75% dos republicanos pensam precisamente o contrário, o que mostra que o eterno plano de Trump de governar apenas para a sua base eleitoral está a resultar. Estes são os números da Rádio Pública (NPR) mas a cadeia televisiva CBS publicou uma outra sondagem, em novembro, em que se vê que 28% das pessoas que originalmente apoiaram a ideia da construção do muro abandonariam a ideia se isso significasse o bloqueio de fundos para alguns dos departamentos do Estado.

Foto Adrees Latif/REUTERS

Toda esta tempestade de denúncias começou a surgir no Twitter, desencadeada pela palavra-chave “#ShutdownStories” e muitas pessoas têm decidido manter o apoio aos democratas, que, no seu entender, devem manter-se firmes e não deixar passar um orçamento que inclua fundos para a construção do muro. Uma utilizadora prometia quarta-feira “ir passar a ferro, fazer bolos ou tartes para vender” se fosse preciso pagar a renda e pediu aos democratas que não sucumbissem a Trump e “ao seu maldito muro”.

Mas Julie Burr não vai tão longe: “Não quero saber quem cede, só gostava que as pessoas que elegemos conseguissem sentar-se e conversar e resolver as coisas porque eu só quero voltar ao trabalho”. O mesmo diz Sarah Withann, que está neste momento de licença sem vencimento para cuidar dos dois filhos. “Se eu ou o meu marido nos recusássemos a trabalhar com os nossos colegas seríamos despedidos”, diz Withann, de 28 anos, mãe de uma menina de dois meses e de um rapaz com quase dois anos. Trabalha para uma pequena associação sem fins lucrativos na área da educação e o marido numa agência federal de gestão de recursos naturais. Diz que os políticos “não têm margem para caprichos quando o que está em causa é sustento de milhares de famílias”.

Trump já disse que “os trabalhadores do Governo querem este muro porque não querem as fronteiras abertas”, mas alguns sindicatos vieram demarcar-se desse alinhamento. “Donald Trump é quem manda no ramo administrativo do Governo e como o mais importante administrador da nação devia preocupar-se e muito com o seus funcionários - com a sua motivação, com a produtividade e com a capacidade de atração das mentes mais brilhantes que as agências do Governo têm de manter”, disse a Federação Internacional de Engenheiros Profissionais em comunicado.

“Sim, fizemos planos financeiros para esta fase em que eu estaria em casa, mas as contas continuam a cair e não planeámos para o fim dos dois ordenados. Na segunda-feira ele deve receber o suficiente para pagar o empréstimo da casa, mas se o ‘shutdown’ durar mais de duas semanas teremos de pedir subsídio de desemprego de curta duração”, conta Withann ao Expresso pelo telefone. Apesar de ter algum dinheiro de lado, a família já está em contenção. “É bastante stressante porque para o dia a dia ainda vamos tendo, mas se há uma emergência, o que quer que seja, o aquecimento avariado, um acidente de carro, as coisas vão ficar mesmo, mesmo apertadas.”

O problema é que as conversações ainda nem estão sequer perto do chamado “estado embrionário”. Não há qualquer reunião marcada entre quaisquer governantes ou representantes republicanos com os democratas, diz o “Politico”. E muito menos existe a possibilidade, para já, de as conversas acontecerem ao mais alto nível, o do presidente.

Foto JIM LO SCALZO/EPA

“O problema é o trabalho acumulado”

O presidente não parece muito preocupado com a sólida probabilidade de ficar associado a este ‘shutdown’. Pelo contrário, abraçou todo a controvérsia como aparente sinal de coragem da sua parte e da parte dos seus congressistas republicanos. Antes da interrupção para férias, encontrou-se com Nancy Pelosi, que deve ser a líder da maioria democrata na nova Câmara dos Representantes quando esta assumir funções, a 3 de janeiro, e com Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, para uma negociação no sentido de evitar o bloqueio. Mas em vez de uma reunião à porta fechada, os dois democratas depararam-se com várias câmaras de televisão e muitos jornalistas de bloco na mão. A ideia seria porventura intimidar o adversário mas Pelosi manteve a classe, perguntando sempre se podia negociar em privado. Trump perguntou se eles tinham vergonha das propostas democratas. “Não, antes pelo contrário, só não queríamos desdizê-lo nos números que está a apresentar”, disse Pelosi. A frase “o bloqueio de Trump” passou de ser um choque para ser uma espécie de “crachá de honra” para o presidente, isto apesar de ser o culpado de um bloqueio de fundos federais que é uma etiqueta da qual todos os líderes fogem, atirando sempre as culpas para a “intransigência” da oposição.

Ernie Johnson, geólogo de 51 anos, trabalha para o Departamento de Planeamento Territorial e está em casa há seis dias. “Estou muito preocupado com a quantidade de trabalho atrasado que terei quando voltar. Centenas de negócios privados enviam todos os dias pedidos para o meu departamento a pedir, por exemplo, autorizações de construção em terreno público, entre tantas outras coisas. Neste momento não sei o nosso orçamento, não sei que projetos posso aprovar, mas queria continuar o meu trabalho porque é importante dar bom uso aos nossos terrenos públicos”, diz ao Expresso por telefone.

É também a questão da imprevisibilidade que o assola. “É uma sensação terrível não saber com quanto dinheiro posso contar. Eu estou solteiro, com 51 anos, tenho-me só a mim para sustentar mas isso não significa que eu consiga viver sem dinheiro de um ordenado inteiro por mês. Já coloquei todas as minhas dívidas a pagar o mínimo por mês, atrasei o pagamento da prestação da minha carrinha este mês, mais juros, e posso ter de pedir um cartão de crédito, uma dívida extra”, conta. “Acho muita piada a quem vem para as redes sociais dizer que eu me devia ter preparado para isto, como se algum deles trabalhasse num sector que pode paralisar entre quatro a nove vezes ao ano. É que é isso que o serviço público é aqui.”

Johnson não considera este ‘shutdown’ mais “perigoso” do que outros mas diz que esta administração lhe parece “particularmente hostil com os funcionários públicos”. “É uma tristeza, porque depois isto contagia a opinião pública. Já li coisas do género ‘são uns preguiçosos’, ‘arranja um emprego a sério’, ‘vocês são muito bem pagos’. Mas não somos. Em média recebemos menos 30% a 40% do que aquilo que recebe um funcionário no privado, mas há a segurança e o dever cívico.”