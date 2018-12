Eleições no Bangladesh. 10 mortos e suspeitas de manipulação

Pelo menos 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas nos confrontos que estão a marcar hoje as eleições no Bangladesh, onde há mais de 100 milhões de eleitores.

As urnas para a eleição do governo - o 11º desde desde que o Bangladesh conquistou a independência do Paquistão, em 1971 - abriram as 8:00 locais (2:00 em Lisboa) e, dizem as sondagens, a favorita à vitória é a primeira-ministra cessante Sheikh Hasina, de 71 anos.

Se vencer, Hasina conquista o seu quarto mandato de cinco anos e o terceiro consecutivo desde 2008.

Depois de uma campanha marcada pela violência, com algumas mortes e a detenção de 13 mil militantes da oposição, a jornada eleitoral manteve o registo de violência e a comissão eleitoral está a investigar a alegação de manipulação das eleições.

A agência Reuters, com vários repórteres no país, refere uma fraca participação nestas eleições, onde a oposição a Hasina é liderada pelo ex-ministro dos negócios estrangeiros Kamal Hossain, de 82 anos.