Congo. 40 milhões votam para escolher o sucessor de Kabila. Comunidade portuguesa está alerta

Cerca de 40 milhões de eleitores congoleses escolhem hoje o sucessor do Presidente da República Democrática do Congo (RDCongo), Joseph Kabila, dois anos depois da data inicialmente prevista e na ressaca de vários conflitos e epidemias.

A comunidade portuguesa no país segue as eleições com atenção, em estado de alerta, e confessa, mesmo, "muito medo", como mostram alguns depoimentos recolhidos pela agência Lusa entre os cidadãos nacionais a residir no país.

Dos 21 candidatos presidenciais, aprovados oficialmente pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) da RDCongo, destacam-se três favoritos: Emmanuel Ramazani Shadary, Martin Fayulu e Félix Tshisekedi.

Emmanuel Ramazani Shadary, antigo ministro do Interior, é o candidato apoiado pela coligação no poder, a Frente Comum para o Congo (FCC), e é o "delfim" de Kabila, impedido pela Constituição de concorrer a um terceiro mandato. Já Félix Tshisekedi, de 55 anos, líder da União para a Democracia e o Progressso Social, e Martin Fayulu, de 62 anos,membro do partido Compromisso pela Cidadania e Desenvolvimento), apresentam-se como os principais candidatos da oposição.

Inicialmente previstas para 2016, estas eleições foram adiadas duas vezes, e, além de presidenciais, irão ainda permitir a escolha de representantes parlamentares a nível nacional e provincial.

A comissão eleitoral adiou para março a votação nas regiões de Beni e Butembo, na província do Kivu Norte, e na localidade de Yumbi, na província de Mai-Ndombe, afetadas por conflitos e por um surto de ébola que já provocou mais de 350 mortos, desde agosto.

A decisão, que afeta cerca de 1,2 milhões de eleitores em zonas que têm um histórico de eleger membros da oposição, foi contestada pelo país através de protestos e manifestações.

O exercício eleitoral conta com cerca de 270.000 observadores nacionais e internacionais, mas o Governo vetou a presença de algumas missões internacionais, incluindo da União Europeia e da Fundação Carter, o que levou a oposição a suspeitar da existência de fraude.

"A situação não está boa"

Para a comunidade portuguesa residente na República Democrática do Congo, as preocupações com a instabilidade e a segurança são grandes. Os números oficiais, indicam que há cerca de 700 portugueses a viver no país, a maioria dos quais (560) na capital Kinshasa. Há ainda uma comunidade de cerca de uma centena de portugueses na cidade de Lubumbashi e outros pequenos núcleos em Kisangani e Kananga. À Agência Lusa foram vários os que confessaram os seus receios, mas a maioria preferiu não ser citado

No entanto, alguns deram a cara, como Miguel Morado. Tem 35 anos e nasceu em Braga. Estudou na agora encerrada escola portuguesa de Kinshasa e lembra que as dificuldades, no país, são constantes. "A situação não está boa. Para quem tem atividades por cá, só se pretende continuar a trabalhar da melhor forma possível", contou.

"Sabemos os riscos que corremos. Tem de haver sempre muito cuidado para não se estar no local, momento e hora errada", assinalou o português, que conta já 29 anos em território congolês, onde tem atividades nos setores mineiro e madeireiro.

Espera, agora, que seja possível retomar a normalidade depois das eleições, até "para que todos os setores da economia se relancem". "O país está estagnado devido a este impasse das eleições", que se arrasta desde 2016.

A sua compatriota Ivone Cabral, a viver no Congo há 14 anos, diz: "Faz-me muito medo, faz-me, muito sinceramente, muito medo, a insegurança, a instabilidade". A gestora, de 58 anos, admite que "a população está cansada do Presidente Joseph Kabila (que não pode concorrer a um novo mandato )", e "receia o que possa vir a acontecer".

Ainda assim, Ivone Cabral assinala que é necessário que algo mude na, antiga colónia belga independente há mais de meio século. "É urgente que as coisas mudem drasticamente. Há pessoas a morrerem de fome, que não têm dinheiro para mandar estudar os filhos, que não têm dinheiro para pagar a renda", contou a gestora à Lusa, por telefone.

"Tem que mudar, e infelizmente não vai mudar da melhor forma", antevê a portuguesa, lembrando que a expulsão, esta semana, do representante da União Europeia (UE) no país não foi vista "com bons olhos", representando um indício que considera "muito mau".

À Lusa, fonte oficial da embaixada de Portugal em Kinshasa garantiu a existência de condições de apoio à comunidade portuguesa nas instalações na capital congolesa, caso seja necessário.