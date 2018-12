Sismo de magnitude 6,9 atinge sul das Filipinas

Um sismo de magnitude 6,9 atingiu hoje a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, existindo a possibilidade de um tsunami na costa sul das Filipinas e no norte da Indonésia.

Um sismo de magnitude 6,9 atingiu hoje a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, existindo a possibilidade de um tsunami na costa sul das Filipinas e no norte da Indonésia.

Não há, até ao momento, registo de vítimas mortais.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que inicialmente estimou a magnitude do sismo em 7,2, localizou o sismo a sudeste da cidade de Davao, a 59 quilómetros de profundidade.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou para a possibilidade de "ondas perigosas" de tsunamis na costa sul das Filipinas e no norte da Indonésia.

As Filipinas assentam sobre o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.