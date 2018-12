Maria João Pires vai dar dez concertos em Belgais de janeiro a maio de 2019

A pianista Maria João Pires vai realizar dez concertos, de janeiro a maio de 2019, no Centro de Artes de Belgais, em Castelo Branco, anunciou a intérprete, na sua página oficial da rede social Facebook.

De acordo com a nova programação, anunciada também na página oficial daquele centro artístico, instalado na Casa Belgais, em Escalos de Baixo, Castelo Branco, a pianista irá realizar dois concertos por mês, entre janeiro e maio, seguindo "O Fio do Danúbio", de acordo com a programação, indo da nascente alemã a Viena e Budapeste, e prosseguindo até à foz, no delta do mar Negro, entre a Roménia e a Ucrânia.

O ciclo tem início a 19 e 20 de janeiro de 2019, sob o tema "As Fontes e a Alemanha", com interpretação de Maria João Pires e da pianista arménia Lilit Grigoryan.

As duas intérpretes têm vindo a atuar em conjunto, com destaque no repertório para piano a quatro mãos de Mozart e Schubert, tendo atuado em salas de Itália, França e Espanha, além dos recentes concertos em Belgais.

Grigoryan, no início da carreira, foi residente da Queen Elisabeth Music Chapel, na Bélgica, onde trabalhou sob orientação de Maria João Pires.

Desde então as duas pianistas têm colaborado, nomeadamente no projeto Partitura, de formação e apoio a novos intérpretes, lançado por Maria João Pires em 2017.

Os concertos de Maria João Pires em fevereiro estão anunciados para os dias 16 e 17, sob o tema "Através da Áustria", e, em março, também nos dias 16 e 17, terão como tema "O Danúbio em Viena".

Em abril, Maria João Pires realizará os dois concertos nos dias 27 e 28, sob o tema "Em direção à Hungria", e, em maio, para 18 e 19, a pianista escolheu o tema "De Budapeste ao Delta".

Este sábado teve início, pelas 17:30, o Concerto de Ano Novo - New Year's Concert, no mesmo centro de artes, com interpretação de Maria João Pires e Lilit Grigoryan, ao piano, Francisco Alpoim na guitarra, e ainda a participação da soprano Ema Neves de Sá, para interpretar obras de Mozart, Monteverdi, Merula e Handel.

Este concerto termina uma série de sete atuações, iniciada a 14 de dezembro, com programas dedicados em particular a Mozart e Chopin.

O Centro de Artes de Belgais é uma propriedade rural em Escalos de Baixo, onde anteriormente funcionou o Centro Belgais para o Estudo das Artes, fundado por Maria João Pires.