Coletes Amarelos, acto VII. A luta continua, mas está a perder gás

Em França, foram poucos os que vestiram hoje o seu colete amarelo e saíram à rua em protesto, mas no balanço final das manifestações, a imprensa francesa continua a falar de confrontos com a polícia, carros incendiados e 20 detenções.

O movimento de contestação iniciado há mês e meio, em Paris, viveu hoje o seu "ato VII", mas está a "perder gás", como diz o jornal Le Figaro, ou a revelar "timidez", na versão do Le Monde.Terão sido cerca de mil manifestantes na capital francesa, tal como em Nantes ou Marselha e 2.400 em Bordéus.

Há uma semana, a 22 de dezembro, terão sido menos de 40 mil manifestantes em França, contra 66 mil na semana anterior ou 282 mil 15 dias antes. A mobilização tem vindo a diminuir, mas ainda há quem continue a sair à rua em protesto, ao sábado. Entre os manifestantes, há quem garanta que depois da pausa das festas de Natal e Fim de Ano, "o movimento volta em força em janeiro", diz o Le Figaro, citando um colete amarelo de 51 anos de Rive-de-Gier (Loire) que luta contra a "desigualdade na distribuição da riqueza em França".

Em Paris, junto à sede da estação de notícias BFMTV, onde os manifestantes gritaram palavras de ordem a pedir aos jornalistas para deixarem de mentir e a exigir a demissão do presidente Emmanuel Macron, a polícia respondeu com gás lacrimogéneo quando os coletes amarelos tentaram impedir a circulação do elétrico e tudo parece ter ficado resolvido em menos de 30 minutos.

Em Rouen, um jornalista deu conta de vários contentores de lixo incendiados e de uma tentativa de início de incêndio no Banco de França. Em Amiens, onde as autoridades tinham proibido qualquer manifestação até 2 de janeiro, mas alguns coletes amarelos decidiram manifestar-se, houve gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar as pessoas.

A imprensa francesa refere, também, "maior discrição" dos manifestantes nas redes sociais, sublinhando que no jogo do gato e do rato com as autoridades, o anúncio dos locais de concentração está a ser feito em cima da hora.No entanto, estão já anunciados protestos para a noite de S. Silvestre (31 de dezembro), designadamente em Bordéus e em Paris.