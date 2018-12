Bolsonaro promete legalizar posse de arma por decreto

A preparar-se para tomar posse como presidente do Brasil, dentro de três dias, Jair Bolsanaro anunciou este sábado no Twitter que vai legalizar por decreto a posse de armas de fogo para qualquer cidadão sem registo criminal. E promete, também, tornar esse registo definitivo.

"Por decreto pretendemos garantir a posse de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais, bem como tornar o registo definitivo", afirma o futuro presidente do Brasil, dando, assim, um sinal claro de que pretende cumprir as promessas eleitorais referentes a uma política mais permissiva nesta área.

O tema da legalização da posse de armas terá sido discutido numa reunião de futuros ministros, quinta-feira passada, e a medida foi sugerida como prioritária para os primeiros 100 dias de governo pelo futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, diz o jornal Folha de São Paulo,

Na campanha para as presidenciais, Bolsonaro elegeu a segurança como uma das suas bandeiras e prometeu revogar o Estatuto do Desarmamento, de 2003. Fazer isso, no entanto, exigiria a aprovação do Congresso, enquanto um decreto depende apenas da aprovação do Executivo.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann já comentou o Twitter de Bolsonaro dizendo que o novo governo quer "instaurar o faoreste no Brasil". "Moro e Bolsonaro, que já anunciaram transformar o país em um estado policial, querem também instaurar o faroeste no Brasil", disse Gleisi citada pelo Folha de São Paulo.

A posse de arma, diz este jornal, já é considerada "minimamente acessível ao cidadão" por especialistas em segurança. E as mudanças a introduzir terão essencialmente a ver com a diminuição da burocracia e o sentido da "efetiva necessidade" da posse de arma.

Na lei em vigor, um cidadão brasileiro tem de cumprir algumas condições para poder ter uma arma em casa, como ter mais 25 anos, uma ocupação lícita e residência certa, não ter sido condenado ou responder a inquérito ou processo criminal, comprovar capacidade técnica e psicológica para o uso de arma e declarar ter efetiva necessidade do equipamento.

A posse, de acordo com a lei, significa que o cidadão pode ter a arma em casa, mas não a pode transportar consigo. Já o porte, está proibido aos brasileiros, com algumas exceções, como ser membro das Forças Armadas, polícia, agente penitenciário ou trabalhar numa empresas de segurança privada,

O relatório Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima que sem o Estatuto do Desarmamento, os homicídios no Brasil teria ultrapassado em 12% os valores registados. E, sublinha o jornal brasileiro, alerta para o risco de desvio de armas legais para o crime.

Um estudo do IPEA diz, também, que um aumento de 1% nas armas de fogo em circulação corresponde a um aumento de 2% no número de homicídios.