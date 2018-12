Aeroporto de Hannover reabre depois do incidente com veículo numa pista de aterragem

O aeroporto voltou a estar operacional, informou há pouco a polícia de Hannover. No veículo que invadiu uma das pistas, "não foi encontrado nenhum objeto perigoso".

O aeroporto de Hannover já reabriu. Segundo anunciou a polícia daquela cidade via Twitter, "não foi encontrado nenhum objeto perigoso" no veículo que entrou numa das pistas de aterragem ao início desta tarde.

O condutor do veículo. com matrícula polaca, foi detido pela polícia, tendo os voos ficado suspenso desde então, tendo todos os voos com destino a Hannover sido reencaminhados para Hamburgo ou Bremen. Desde as 20h05 locais que o aeroporto voltou a funcionar.

O jornal inglês The Telegraph informa que o carro entrou na pista logo depois da aterragem de um avião e o incidente ocorre numa altura em que o aeroporto reforçou as medidas de segurança para o período de natal.

Na página de facebook, o aeroporto alemão começou por informar que as operações de voo foram suspensas devido a "um distúrbio" e, duas horas depois informou que o check in reabriu e a polícia espera que o fluxo de voos volte a normalidade "em breve".