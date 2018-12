Aeroporto de Hannover encerrado depois de veículo entrar numa pista de aterragem

A situação já está controlada, mas os voos foram desviados para outros aeroportos.

O aeroporto de Hannover, na Alemanha, foi encerrado depois de um veículo ter entrado numa das pistas de aterragem, às 15h30 locais (14h30 em Portugal Continental).

O condutor do veículo. com matrícula polaca, foi detido pela polícia. No entanto, as operações de voo foram suspensas e todos os voos com destino a Hannover estão a ser reencaminhados para Hamburgo ou Bremen.

O jornal inglês The Telegraph informa que o carro entrou na pista logo depois da aterragem de um avião e o incidente ocorre numa altura em que o aeroporto reforçou as medidas de segurança para o período de natal.

Na página de facebook, o aeroporto alemão começou por informar que as operações de voo foram suspensas devido a "um distúrbio" e, duas horas depois informou que o check in reabriu e a polícia espera que o fluxo de voos volte a normalidade "em breve".