A fúria de Krakatau, Etna e Stromboli

Os vídeos são certamente mais impressionantes do que as mais pormenorizadas descrições da Terra a cuspir fogo. É a sua verdadeira natureza, mas a lava tem a potência de destruir tudo aquilo que encontra pelo caminho.

Porém, o que está no caminho que a lava trilha, e o que os gigantescos rolos de fumo denso que escapam das crateras tapam, são os caminhos que o homem inventou e os lugares onde escolheu instalar-se. Quanto maior é a densidade populacional e urbana, quanto mais numerosa a construção à beira mar, maior é a possibilidade de desastre.