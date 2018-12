Venezuela condena aplicação da Carta Democrática Interamericana à Nicarágua

A Venezuela condenou nesta sexta-feira as intenções do secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, de aplicar a Carta Democrática à Nicarágua, procedimento que pode levar à suspensão do país daquele organismo.

"O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em nome do povo venezuelano, condena categoricamente a decisão do secretário-geral da OEA de pretender iniciar a aplicação tendenciosa da Carta Democrática Interamericana ao Governo de Reconciliação e Unidade Nacional da República da Nicarágua", declara um comunicado.

O documento, divulgado em e Caracas e enviado à Agência Lusa, prossegue afirmando que "Luís Almagro, mais uma vez evidencia o seu servilismo aos interesses da política externa norte-americana, assim como a obsessiva instrumentalização da OEA contra legítimos governos populares".

"Esta nova manobra imperialista sob fachada multilateral contra a vontade do povo nicaraguense, demonstra a ideologização da política regional no seio da OEA, ao mesmo tempo que expressa o absoluto e definitivo fracasso dessa organização para os povos da América Latina e Caraíbas".

Por outro lado, o Governo venezuelano "expressa o seu respaldo irrestrito ao Presidente constitucional da República da Nicarágua, comandante, Daniel Ortega, ao vice-presidente Rosario Murillo e ao irmão povo nicaraguense, reiterando os estreitos laços de fraternidade e solidariedade que representam a unidade e fraternidade entre nossas nações".

O secretário-geral da OEA anunciou, na quarta-feira, que, com o apoio dos EUA, da Argentina, Colômbia, Chile e Peru, iniciaria a ativação da Carta Democrática Interamericana (CDIA) à Nicarágua.

A CDIA é aplicável nos casos em que em num Estado membro da OEA "se produza uma alteração da ordem constitucional que afete gravemente a sua ordem democrática". A aplicação da CDIA pode levar à suspensão do país em questão, se tal for aprovada por 24 dos 34 países que fazem parte da OEA.