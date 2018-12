Thatcher considerava que Mandela tinha “uma mente bastante fechada”. Mas também há elogios nos relatos secretos agora divulgados

Margaret Thatcher considerou Nelson Mandela “uma pessoa com uma mente muito fechada” quando falaram pela primeira vez ao telefone, mostram relatos escritos dessa conversa revelados agora.

A postura da antiga primeira-ministra britânica é apenas mais um exemplo da relação difícil que os conservadores sempre tiverem com o ex-presidente sul-americano e com o seu partido - o Congresso Nacional Africano (ANC, em inglês) chegou a ser classificado como uma organização terrorista. Mas estes arquivos agora tornados públicos, e citados pelo diário "The Guardain", também dão conta dos elogios que outros responsáveis do governo britânico teceram ao papel modernizador de Mandela numa sociedade profundamente marcada pela divisão racial que vigorou até ao início dos anos 90.

Depois de ter saído da prisão, onde passou quase 30 anos, Nelson Mandela estava ansioso para se começar a relacionar com os vários líderes mundiais e precisava de apoiantes para a sua causa. A proximidade ao Reino Unido era a mais óbvia dadas as ligações culturais e linguísticas dos dois países e Mandela quis visitar Londres logo em abril de 1990, dois meses depois da sua libertação. Acabou por se encontrar com Margaret Thatcher apenas em julho desse ano mas insistiu em falar com ela a 16 de junho, às 7h30, por telefone. A sua preocupação era que as sanções impostas ao regime sul-africano por culpa da forma como este tratava as pessoas negras fossem imediatamente levantadas, sem esperar pelo fim real, inscrito em lei, da segregação.

Na resposta, Thatcher disse-lhe para “abandonar a luta armada” e lembrou que o Reino Unido “já sofreu muito às mãos do IRA”.

Robin Renwick, embaixador britânico na África do Sul, também escreveu bastante sobre o assunto: ora elogiando, ora deixando visíveis opiniões um pouco menos simpáticas sobre Mandela. “Ele sofreu muito pela causa e, sem surpresas, tem um sentido muito apurado das injustiças que a população negra sofreu. Todos os que visitaram Mandela na prisão falam da sua grande coragem, da sua dignidade, eu mesmo tive essa experiência”, escreveu ele a Thatcher, acrescentando porém que Mandela não era tão inteligente como [Robert] Mugabe, mas era muito mais simpático”.