Manifestantes revoltados com adiamento das eleições no Congo atacam centro de deteção de ébola

Manifestantes revoltados com o adiamento das eleições presidenciais de domingo em partes da República Democrática do Congo atacaram esta quinta-feira um centro onde possíveis casos de ébola são avaliados. O ataque aconteceu na cidade de Beni, no leste do país, uma das três áreas da oposição onde a votação foi adiada.

A comissão eleitoral indicou o atual surto de ébola como um dos motivos para o adiamento mas os partidos da oposição acusam as autoridades de tentativa de manipulação das eleições. Além de Beni, a votação foi adiada até março em Butembo e em Yumbi. No conjunto, mais de um milhão de votos poderá ser desconsiderado na eleição do sucessor do Presidente Joseph Kabila que deverá tomar posse no próximo mês.

Kabila, que está em funções desde 2001, devia ter deixado o cargo em 2016. No entanto, as eleições para escolher o seu sucessor foram sendo continuamente adiadas na sequência de distúrbios e dificuldades logísticas.

A oposição suspeita que Kabila continua a tentar agarrar-se ao poder. O Presidente cessante nega as alegações e apoia o antigo ministro do Interior Emmanuel Ramazani Shadary nas eleições. O candidato, que já tinha sido sancionado no ano passado por violações dos direitos humanos, é um dos visados pelas novas sanções da União Europeia (UE).

Embaixador da UE expulso do país

De forma inesperada, o Ministério das Relações Exteriores anunciou a expulsão do embaixador da UE, Bart Ouvry, dando-lhe 48 horas para sair do país. O Governo tem criticado a decisão da UE de renovar as sanções contra autoridades congolesas, alegando que estão a interferir no processo eleitoral.

Segundo uma testemunha citada pela BBC, algumas pessoas que se encontravam no interior do centro de avaliação do ébola fugiram na sequência do ataque. Ao chegar ao local, a polícia disparou tiros para o ar para dispersar a multidão. Durante o ataque, algumas tendas foram queimadas e mesas e cadeiras foram roubadas, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.

Das 21 pessoas que fugiram do centro, 17 tinham tido testes negativos ao ébola e estavam a fazer um segundo teste, enquanto os outros quatro se encontravam a fazer o teste pela primeira vez. Onze das pessoas que fugiram regressaram depois ao centro, apesar de “traumatizadas” com o ataque, revelaram as autoridades.

Beni é uma das regiões afetadas pelo mais recente surto de ébola na República Democrática do Congo, que já foi considerado o maior da história do país e que matou 354 pessoas desde 1 de agosto.