Lá em cima ficou azul e cá em baixo às escuras: como uma central elétrica mexeu no céu de Nova Iorque

Clarão azul motivou vários posts nas redes sociais e imagens tão bonitas quanto inicialmente inexplicáveis

Um transformador explode numa central elétrica, o céu fica azul, o povo espanta-se, as especulações irrompem (será uma invasão alienígena?) e os vídeos nas redes sociais multiplicam-se com imagens de deslumbre-espanto-e-estupefação: eram 21h locais, ou 9pm como os americanos escrevem, quando 50 bairros da cidade ficaram às escuras e lá em cima nas nuvens ficou tudo azul em plena noite.

Inicialmente não houve justificação para os nova-iorquinos entenderem o que estava a suceder à cidade deles, mas então as autoridades anunciaram que se tratava do tal transformador e os temores extra-terrestres desapareceram. Foi a segunda vez no espaço de meses que se viu algo estranho a provir desta central elétrica: em julho houve uma explosão numa chaminé que espoletou uma nuvem de amianto e que motivou o desalojamento temporário de gente que habita na cidade.