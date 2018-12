“Ficamos felizes se ajudarem os nossos irmãos e irmãs.” E a eles quem os ajuda?

Já tinha a bordo 32 migrantes resgatados no Mediterrâneo e navegavam em direção à Europa quando receberam um novo pedido de socorro. A tripulação do navio Sea-Watch 3 decidiu mudar de rota e voltar para o largo da costa da Líbia para mais um salvamento. Não sabiam como iriam explicar àquelas três dezenas de pessoas que iriam voltar a navegar para a Líbia, para perto do país de onde tinham acabado de fugir. Esperavam dificuldades, mas ouviram aplausos e coisas como esta: “ficamos felizes se ajudarem os nossos irmãos e irmãs”.

O episódio é relatado pela Sea-Watch nas redes sociais. Estas 32 pessoas estão a bordo do navio operado pela organização não governamental alemã desde a passada sexta-feira, quando foram salvas no Mediterrâneo Central. São maioritariamente da Costa do Marfim, da Nigéria e Líbia.

Esta quinta-feira, enquanto se dirigiam para junto da costa europeia, mas continuando a aguardar a atribuição de um porto seguro para o desembarque - Itália, Malta, Espanha, Holanda e Alemanha já recusaram -, o navio recebeu mais um pedido de socorro. E foi assim que decidiram regressar ao centro do Mediterrâneo e que acabaram por ter uma resposta que não esperavam por parte das 32 pessoas que há seis dias esperam em alto mar.

“Estamos bem equipados, mas o inverno no Mediterrâneo, com este tempo traiçoeiro, já está a ter efeito e as pessoas estão a ficar mais fracas. A Europa deve assumir a responsabilidade já, enquanto a Alemanha deve mostrar-se um bom exemplo”, diz em comunicado Phillip Hahn, chefe da missão Sea-Watch 3.

A ONG alemã assegura que mais de 30 cidades na Alemanha já se disponibilizaram para receber migrantes resgatados no mar. “é um acto de vergonha e desumanidade em que a Alemanha e a Europa não assumem as suas responsabilidades, como também rejeitam as ofertas de solidariedade das cidades que estão dispostas as aceitar estas pessoas”, critica Hahn.

Até à publicação deste texto, a Sea-Watch, além de continuar sem local para desembarcar os 32 migrantes e os 22 membros da tripulação, não confirmou se conseguiu resgatar o barco de borracha que foram chamados a socorrer esta quinta-feira. Apesar de o pedido de ajuda ter partido do Centro de Coordenação de Roma, a responsabilidade pela operação era da Guarda Costeira Líbia, que esteve “inacessível”.

“O nosso chefe de missão continua constantemente a tentar recolher informação adicional mas - tal como tem sido habitual nestes dias - a coordenação é má, uma piada potencialmente mortal”, acusa a ONG alemã. A bordo desta embarcação de borracha estima-se que estivessem 75 pessoas.

As políticas dos governos de Malta e de Itália têm dificultado o desembarque de navios de ONG nos seus territórios – apesar de continuarem os desembarques dos navios oficiais das autoridades marítimas. Desde então, porque os navios não têm onde atracar, o número de missões diminuiu. No entanto, no Mediterrâneo, todos os dias centenas de pessoas continuam a tentar fazer a travessia.

Ficar dias à espera que lhes seja atribuído um porto seguro tornou-se quase regra para os navios das ONG, após o regate de migrantes. O mais mediático dos casos, e por ter sido o primeiro, foi o do Aquarius (com mais de 600 pessoas a bordo). Seguiram-se outros casos, incluindo o navio Lifeline – do qual Portugal recebeu também 30 pessoas, que chegaram a 29 de julho a Lisboa e que foram acolhidas pelo Conselho Português para os Refugiados, no Centro de Acolhimento da Bobadela.