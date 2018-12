El Gordo. Quando fortuna e sorte não são sinónimos: José López ganhou a lotaria e morreu três dias depois

Quando os miúdos do colégio de San Idelfonso cantarolaram o número afortunado pelas 12h35, José Luis Rodrigo López, de 84 anos, não sabia que ia ter mais umas coroas no bolso. Mais tarde, quando caminhava pelo bairro de San José, em Huesca, deu conta do rebuliço à porta de uma administração da lotaria. Saíra ali o prémio do El Gordo cantado pelos miúdos: 03347. Era o número que López comprara.

Este episódio feliz aconteceu no sábado, dia 22 de dezembro, conta o “El País”. Três dias depois, José López, um antigo comerciante têxtil conhecido na cidade, foi levantar o prémio. Apostara não mais do que 20 euros e ganhou 400 mil.

Nessa mesma segunda-feira, López sentiu-se mal ao fim do dia e foi levado para o hospital de San Jorge, em Huesca. Ficou internado, longe da fortuna e da sorte, que às vezes são o mesmo e neste caso são duas coisas diferentes.

Reformado desde 2011, Rodrigo López foi presidente da Federação de Comércio de Huesca e diretor do clube de futebol da cidade. Na terça-feira acabou por não resistir àquela indisposição repentina nos cuidados intensivos. O funeral foi realizado na quarta-feira.

Este homem, que segurou com o irmão as pontas do negócio do pai, que datava de 1949, deixou um desabafo na hora de fechar a loja pela última vez: “Um pouco como as pessoas, [os negócios] nascem, têm o seu momento de apogeu e acabam por piorar e têm de acabar”.